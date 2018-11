Adventmärkte: Zwischen Pornokaraoke und Tradition

Von Stockholm und Hamburg über London bis nach Straßburg und Prag: Fünf ausgewählte Weihnachtsmärkte und ihre Eigenarten.

Neben den üblichen Glühwein-Hochburgen gibt es in einigen europäischen Städten Adventmärke, die auch skurrile Besonderheiten bieten. Klassiker wie gebrannte Mandeln, Glitzerkugeln und Zimtduft sind genauso dabei wie Elchwurst und Pornokaraoke.

Winter Wonderland in London

Im Herzen der Londoner Innenstadt erstrahlt das Winter Wonderland im Hyde Park. Für Fans von Wintersport lohnt eine Partie durch die größte Outdoor-Eisbahn von Großbritannien. Einen tollen Ausblick auf die Stadt bietet das berühmte Riesenrad Giant Observation Wheel. Verschiedene Fahrgeschäfte lassen die Herzen höher schlagen und eine Ruhepause lässt sich bei spanischen Churros und Glühwein genießen. Und mittendrin gibt es ein kleines, bei den Engländern beliebtes bayerisches Dorf, das Besucher mit Bratwurst und Bier versorgt.

foto: imago/xinhua Das Winter Wonderland in London

Glühweintradition in Straßburg

Straßburg bezeichnet sich selbst als Capitale de Noël, als Weihnachtshauptstadt. Tatsächlich zählt der Christkindelsmärik auf der Place Broglie zu den ältesten und größten Weihnachtsmärkten Europas und hat seine Wurzeln im Jahr 1570. Mitten im historischen Stadtzentrum verzaubert der liebevoll geschmückte Platz seine Gäste und beeindruckt mit dem majestätischen Christbaum, der 30 Meter in die Höhe ragt. In rund 300 Holzhütten bieten Elsässer Händler traditionelles Kunsthandwerk und regionale Spezialitäten an.

foto: imago/jochen tack Straßburg: Auch das Münster wird zur Adventzeit herausgeputzt.

Schneeflittchen in Hamburg

Der Weihnachtsmarkt Santa-Pauli-Markt in Hamburg befindet sich mitten auf dem Spielbudenplatz an der Reeperbahn. Getreu dem Motto "Süßer die Glocken nie klingen" gibt es Heißgetränke namens Schneeflittchen, Bordsteinschwalbe oder Einhornglühwein in Santas Glühweinapotheke. Auf der Showbühne heizen Künstler mit Livemusik ein. Wer lieber selbst aktiv wird, kann sich beim Pornokaraoke austoben – hier wird gestöhnt statt gesungen. Ist ja schließlich Hamburgs "geilster Weihnachtsmarkt" (Eigendefinition).

spielbudenplatz "Geiler Weihnachtsmarkt" in Hamburg

Honigwein in Prag

Am Altstädter Ring versüßt das Gebäck Trdelník Besuchern die tschechische Adventszeit. Auch der berühmte Honigwein Medovina ist eine süß-heiße Köstlichkeit, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Für Unterhaltung sorgt ein folkloristisches Bühnenprogramm und wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, der wird an Ständen mit traditioneller böhmischer Handwerkskunst fündig. Kinder bekommen leuchtende Augen beim Streichelzoo oder bei einer Fahrt im Karussell.

foto: imago/blickwinkel

Weißer Advent in Stockholm

Der traditionelle Weihnachtsmarkt Julmarknad på Skansen befindet sich mitten in der Natur auf der Stockholmer Halbinsel Djurgården. Umgeben von Lichtern am gefrorenen Teich wärmt das Lagerfeuer die Marktbesucher, während das ein oder andere Bratwürstl verspeist wird und der Duft von Glühwein und Lebkuchen durch die Luft schwebt. Besonders beliebt ist Glögg, eine schwedische Glühweinvariante mit Mandelstückchen und Rosinen. Traditionelle Handarbeiten und Basteldekorationen aus Stroh gibt es zu bewundern oder käuflich zu erwerben. Ungewöhnlicher für Touristen ist indes die Rentier- und Elchwurst oder die schwedischen Weihnachtswichtel, auch Tomte genannt. (red, 21.11.2018)