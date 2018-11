Morgen-Update für Dienstag, den 20.11.2018: Theresa May, Schießerei in Chicago und AMS

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[International] Die britische Premierministerin muss sich womöglich einem Misstrauensvotum stellen. Für den Fall, dass sie stürzt, haben sich schon etliche Konservative in Stellung gebracht

[Inland] Rechtsextremer Wachmann schon vor Zuverlässigkeitsprüfung im Parlament

[Panorama] Vier Tote bei Schießerei auf Krankenhausgelände in Chicago

[Wirtschaft] AMS-Trennung von Pannenanbieter IBM gestaltet sich schwierig

[Medien] Unterhaltungschef als nächster Härtetest für ORF

[Wissenschaft] Forscher lüften besonderen Trick der Katzenzunge

[Service] Am 6. Dezember ist Nikolaustag und wir wollen vielen Kleinen und Großen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. DER STANDARD und Hausbrot.at verlosen 10 Nikolaus-Sackerl gefüllt mit vielen Leckereien. Jetzt mitmachen!

Kaufen oder Mieten? immer aktuelle provisionsfreie Immobilien finden Sie hier



[Wetter] Der Dienstag beginnt von Osttirol bis zum Mühlviertel ostwärts mit vielen Wolken und verbreitet schneit es. -1 bis 8 Grad

[Zum Tag] Am 20. November 1947 heiratete die britische Prinzessin Elisabeth in London Philip, Duke of Edinburgh.