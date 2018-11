TV-Tipps für Dienstag, 20. November

Boko Haram: Das Trauma der Chibok-Mädchen, Im Schatten des Glücks, Universum: Ungezähmtes Albanien, Report, der Klimawandel und Top 1 mit Duscher & Gratzer – mit Radiotipps

20.15 TERRORISTEN

Boko Haram: Das Trauma der Chibok-Mädchen Am 14. April 2014 entführte die islamistische Terrorgruppe Boko Haram 276 Schülerinnen aus einem christlichen Internat im nordnigerianischen Chibok. Die Befreiung der Mädchen erfolgte unter bisher unbekannten Umständen. Die Entführungsopfer erzählen, wie schwierig es ist, wieder in ein normales Leben zurückzufinden. Um 21.15 Uhr folgt die Dokumentation Boko Haram – Nigerias Terrorgruppe über Entstehung und Aufstieg der grausamen Terrormiliz, auf deren Konto seit der Gründung im Jahr 2002 mehr als 20.000 Morde, dutzende Selbstmordattentate, hunderte verwüstete Dörfer im Norden Nigerias, aber auch in Kamerun, im Tschad und im Niger gehen. Bis 22.10, Arte

foto: apa/afp/pgdba & hnd mass communi Im Mai 2017 ließ Boko Haram einen Teil der Geiseln frei. Arte zeigt die grausamen Methoden der Terrorgruppe um 20.15 Uhr.

20.15 DOKUMENTARFILM

Im Schatten des Glücks Vier Jahre lang begleitete Hanspeter Bäni die Bauernfamilie Epp im Schweizer Maderanertal. Entstanden ist ein Film über den Überlebenskampf in den abgelegenen Gebieten der Zentralschweiz. Bis 21.45, 3sat

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Ungezähmtes Albanien Ein Land, das vom Tourismus bis heute kaum berührt wurde, das von weißen Bergspitzen und kristallblauen Wassern geprägt ist: Albanien. Hier im Südosten Europas fließen die letzten gänzlich unregulierten Flüsse des Kontinents. Sie sind eine Spielwiese für alle Kreaturen, die das Leben am Wasser lieben. Bis 21.05, ORF 2

20.15 MAGAZIN

Erlesen Heinz Sichrovsky begrüßt ORF-Korrespondent Ben Segenreich, Schriftstellerin Sibylle Lewitscharoff, Schriftsteller Michael Köhlmeier sowie Sozialarbeiter und Politiker Efgani Dönmez (ÖVP). Bis 21.05, ORF 3

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl: 1) Grünes Vorbild: Dazu ist Bundessprecher Werner Kogler live zu Gast im Studio. 2) Aktiv gegen Feindbilder. 3) Bürger an die Macht. 4) Datenschutz: Fluch oder Segen? Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Zu Gast sind Schauspielerin und Sängerin Waltraut Haas und Sven Regener, deutscher Musiker (Element of Crime) und Schriftsteller (Herr Lehmann). Bis 23.00, ORF 1

22.10 KLIMAOPFER

Klimafluch und Klimaflucht: Massenmigration – Die wahre Umweltkatastrophe Der Tschadsee in der Sahelzone ist seit den 1960er-Jahren bereits um 90 Prozent geschrumpft. Der Grund ist die zunehmende Hitze. Im Laufe dieses Jahrhunderts wird er wahrscheinlich ganz verschwunden sein. Die rund 40 Millionen Menschen, die noch immer von ihm leben, werden dann gezwungen sein, zu migrieren. Weltweit müssen immer mehr Menschen vor dem Klimawandel flüchten. Um 23.10 Uhr folgt Vor uns die Sintflut: Klimaflüchtlinge in Bangladesch. Durch den Anstieg der Fluss- und Meeresspiegel wird Bangladesch in den nächsten 30 Jahren 17 bis 20 Prozent seiner Landmasse verlieren. Das bedeutet, dass 25 bis 30 Millionen Menschen umgesiedelt werden müssen. Bis 23.55, Arte

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Die Kunst der Versöhnung Michael Cencig lässt in seinem Film Paare zu Wort kommen, die aus ihren Erfahrungen über Konflikte und seelische Verletzungen sprechen. Bis 23.25, ORF 2

23.00 FORMAT IM TEST

Die Nacht PopUp: Top 1 mit Duscher & Gratzer Start des dritten neuen Formats, das getestet wird, um möglicherweise einmal in Serie zu gehen. Nach Dave und Fahrlässig finden die FM4-Moderatoren Hannes Duscher und Roland Gratzer mit ihrer Live-Show den Weg ins Fernsehen. Der ORF kündigt eine "trashige Mischung aus Stand-up, Talk, Live-Musik und Publikumsinteraktion" an. Bis 23.35, ORF 1

23.25 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Ich glaube, also geh ich – Protestantenvertreibung in Österreich "Wessen Gebiet, dessen Religion" lautete der Grundsatz nach dem Dreißigjährigen Krieg 1648. Für die Habsburger war klar, dass der katholische Glaube ihre Herrschaft zementieren sollte. Eine Entscheidung, die tausende Protestanten ins Exil drängte. Bis 0.00, ORF 2