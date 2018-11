Sieben Schuldsprüche für Dinamo-Ultras nach Ustascha-Gruß

Präzedenzfall: Sechs bis 15 Monate bedingt wegen Wiederbetätigung – Drei Freisprüche

Salzburg – "Sie brauchen das Rad nicht neu erfinden. Es genügen Äußerungen und Tätigkeiten, die als Ausdruck des Nationalsozialismus angesehen werden", gab Staatsanwalt Marcus Neher den Geschworenen in seinem Schlussplädoyer mit. Auf der Anklagebank sitzen seit vergangenem Donnerstag 14 Männer im Alter zwischen 23 und 37 Jahren, die am 20. Juni 2015 bei einer Feier das Ustascha-Regime verherrlicht haben sollen. Neher wirft ihnen Wiederbetätigung vor und begeht damit Neuland. Es ist die erste Anklage in Österreich nach dem Verbotsgesetz wegen der Verherrlichung des Ustascha-Regimes und könnte zum Präzedenzfall werden.

Die Anhänger des kroatischen Fußballvereins Dinamo Zagreb sind Mitglieder einer Untergruppierung der Ultra-Gruppe Bad Blue Boys, nennen sich selbst Exil Boys und leben in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bei einer Grillfeier in Hallein seien Ustascha-Lieder gesungen worden, eine Flagge des Regimes hing neben einem auf der Zeltplane aufgemalten Hakenkreuz, einige Männer hoben die rechte Hand zum Gruß. Es sei eine "rechtsextremistische Selbstdarstellung" gewesen, eine "Inszenierung durch die Dekoration", sagte Neher am Montagvormittag.

Ausgestreckte rechte Hand

"Die Selbstinszenierung gipfelte in dem Gruppenfoto in der Theatergasse mit ausgestreckter rechter Hand", betonte der Staatsanwalt. Ob dies nun ein Hitlergruß oder der Ustascha-Gruß gewesen ist, sei rechtlich gleichbedeutend, argumentierte Neher.

Bereits im Juni ist ein 69-Jähriger in Klagenfurt verurteilt worden, weil er in Bleiburg die Hand zum Hitlergruß gehoben hat. Der in dem Prozess geladene Historiker Mario Jareb, der über die Ustascha-Bewegung dissertiert hatte, führte aus, dass der "kroatische Gruß" keine Handbewegung umfasst habe und diese erst während des Ustascha-Regimes analog zum Hiltergruß eingeführt wurde.

"Es ist keine kroatische Folklore, sondern der Gruß eines mörderischen faschistischen Systems", sagte der Staatsanwalt. Einer der Angeklagten habe bei seiner Einvernahme von der Polizei die Geste sogar als Hitlergruß bezeichnet. Neher führte bei jedem Angeklagten einzeln aus, welche belastenden Dinge bei den Hausdurchsuchungen gefunden wurden, etwa Dateien oder Bilder mit Bezug zum Nationalsozialismus oder von Rechtsextremen bevorzugte Markenkleidung.

"Spontane Rauschaktion"

"Da ist nichts inszeniert gewesen", konterte Verteidiger Kurt Jelinek, der zehn Angeklagte vertritt. Es seien keine Soldatenlieder gewesen, die gesungen wurden, und der Ustascha-Gruß und die Symbole seien laut einem Gutachten von einem Rechtsexperten auch keine Wiederbetätigung. Der Ustascha-Gruß auf dem Foto sei eine "spontane Rauschaktion" gewesen. Bei manchen sei auch nichts Belastendes gefunden worden, es gebe teilweise keine Beweise, einige der Fotos hätten die Männer per Whatsapp geschickt bekommen und diese seien deshalb auf den Handys. "Das kann nur mit einem Freispruch zu erledigen sein, und wenn nicht, muss man sich jeden Angeklagten einzeln ansehen", fasste Jelinek zusammen.

"Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft wäre ich ein rechtsradikaler Hooligan", überspitzte es der zweite Verteidiger Manfred Arthofer. Auch er habe Lonsdale-Klamotten zu Hause und in Vorbereitung auf den Prozess nach der Ustascha gegoogelt. Es sei eine "Pauschalanklage", auch er verlangte einen Freispruch. "Recht darf nicht willkürlich werden und von der Interpretation einzelner abhängen", sagte der Anwalt. "Treffen sie eine rechtliche Entscheidung, keine prophylaktische oder auf Basis von Gefühlen."

Mehrere Stunden berieten die Geschworenen am Montag. Erst in der Nacht erging das Urteil. Insgesamt sieben Angeklagte wurden nach Paragraph 3g Verbotsgesetz verurteilt. Der Erstangeklagte erhielt 15 Monate bedingt, der Drittangeklagte zwölf Monate bedingt, fünf weitere Angeklagte wurden zu sechs Monate unter Anwendung außerordentlicher Strafmilderung bedingt verurteilt. Das Urteil ist nichts rechtskräftig. Drei Angeklagte wurden rechtskräftig freigesprochen.

Diversion für vier Angeklagte

Für die vier Angeklagten, die zum Tatzeitpunkt noch junge Erwachsene waren, hat Richterin Bettina Maxones bereits vor der Beratung der Geschworenen eine Diversion angeboten, die angenommen wurde. Sie hätten die Verantwortung übernommen, es gebe keine schwere Schuld, und der Vorfall liege bereits knapp drei Jahre zurück. Sie bekommen eine vorläufige Einstellung des Verfahrens mit einer Probezeit von einem Jahr und der Auflage, ein Konzentrationslager inklusive Führung zu besuchen.

Bevor sich die Geschworenen um 14 Uhr zur Beratung zurückzogen, hatten die 14 Männer noch das letzte Wort. Sie alle beteuerten ihre Unschuld und sagten, dass sie den Vorfall bereuen. Einige der Angeklagten fügten noch hinzu: "Ich bin kein Nazi." (Stefanie Ruep, 19.11.2018)