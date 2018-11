Pfarrer stahl 120.000 Euro aus Kirchenkasse

Kirchenmann in Magdeburg fiel nach eigenen Angaben auf Internetbetrüger rein und zeigte sich dann selbst an

Magdeburg – Ein Pfarrer im Bistum Magdeburg hat 120.000 Euro aus der Kirchenkasse gestohlen und sich selbst angezeigt. Nach eigenen Angaben sei er Internetbetrügern aufgesessen und habe das Geld aus der Pfarreikasse genommen, wie das Bistum am Sonntag mitteilte. Der Pfarrer aus der katholischen Gemeinde St. Elisabeth Ballenstedt zeigte sich demnach am Freitagabend beim Landeskriminalamt Magdeburg selbst an.

Der Bischof von Magdeburg, Gerhard Feige, kündigte an, der Pfarrer müsse alles zurückzahlen und werde "die staats- und kirchenrechtlichen Konsequenzen tragen".

Der Pfarrer wurde mit sofortiger Wirkung vom Vorsitz des Kirchenvorstandes entbunden. Weitere disziplinarische Schritte wurden nicht ausgeschlossen. (APA, 19.11.2018)