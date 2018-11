Winterreifen: Mit dem Auto ins Nachbarland

Wer demnächst eine Autofahrt ins benachbarte Ausland plant, muss wissen, dass dort teils andere Vorschriften für die Winterbereifung gelten.

Der erste Schnee in Österreich und schon werden jene Autobesitzer hektisch, die es bisher verabsäumt haben, die Reifen zu wechseln. Die Werkstätten werden in den nächsten Tagen bestimmt ausgelastet sein. Denn, so will es die Winterreifenpflicht hierzulande: Pkw und Lkw mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht bis zu 3,5 Tonnen dürfen während des Zeitraumes 1. November bis 15. April bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen wie insbesondere Schneefahrbahn, Schneematsch oder Eis nur dann in Betrieb genommen werden, wenn an allen Rädern Winterreifen angebracht sind. Es ist also höchste Zeit.

Aber wie sieht es in unseren Nachbarländern mit der Winterreifenpflicht aus? Der ÖAMTC hat die Antworten parat.