Weißes Haus will Acosta trotz Gerichtsentscheids Akkreditierung entziehen

Regierung war erst in der vergangenen Woche dem TV-Netzwerk vor Gericht unterlegen

Washington – Die US-Regierung hat dem CNN-Moderator Jim Acosta erneut mit einem Entzug seines Zugangs zum Weißen Haus gedroht. Man wolle ihm zum Ende des Monats erneut seinen Pressepass entziehen, heißt es in einer Mitteilung an den Korrespondenten. Acosta war zuletzt Mitte November der Zugang verwehrt worden, nachdem er Präsident Donald Trump bei einer Pressekonferenz kritische Fragen gestellt hatte. Das Weiße Haus hatte daraufhin mit einem manipulierten Video, in dem Acosta die Belästigung einer Praktikantin vorgeworfen wird, den Zugangs-Entzug zu rechtfertigen versucht.

cnn

Der Moderator hatte gemeinsam mit CNN gegen die Entscheidung zum Entzug seines Zugangs geklagt und damit vergangene Woche vor Gericht recht behalten.

Zugang für 14 Tage

Ein von Trump eingesetzter Richter ordnete da per einstweilige Verfügung an, die Regierung müsse Acosta für 14 Tage den Zugang wieder gewähren. Das Weiße Haus deutete zunächst an, nicht gegen die Entscheidung vorgehen zu wollen – was nun laut CNN aber passiert ist.

Der Sender wiederum will erneut vor Gericht gegen diese Entscheidung des Weißen Hauses vorgehen. Die Regierung "verstoße gegen den ersten und fünften Verfassungszusatz", teilte CNN unter Verweis auf die Pressefreiheit und die Bestimmung mit, die verhindern soll, dass es in einer Sache mehrere Anklagen gegen die gleiche Person gibt. "Diese Handlungen bedrohen alle Journalisten und News-Organisationen." Bei der ersten Klage hatte sich auch der Konkurrent Fox News, der Trump sonst eher unkritisch gegenübersteht, CNN angeschlossen. (red, 19.11.2018)