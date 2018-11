BMW 225xe: Auch der Spaß kommt aus der Steckdose

Ein kompakter BMW zum Anstecken, aber ohne sich der elektrischen Reichweite auszuliefern. Zur Sicherheit ist noch ein Verbrenner vorhanden: BMW 225xe iPerformance.

Tatsächlich kamen wir in der Stadt mit null Liter Spritverbrauch aus. Im normalen Verkehr, beim Weg in die Arbeit und zurück, bei kleineren Erledigungen da und dort sprang der Benzinmotor kein einziges Mal an. Wir hängten den Wagen jeden Tag an die Steckdose, so war genügend Energie verfügbar. Eigentlich alle, die wir brauchten. Die elektrische Reichweite wurde mit knapp 40 Kilometern angezeigt, klar, das ist ein theoretischer Wert. Im Praxisgebrauch ist die Reichweite niedriger, die sinkt mit jedem gefahrenen Kilometer um mehr als nur diesen. Wahrscheinlich sind es 30 Kilometer, das ist einmal unsere Erfahrung im Stadtverkehr. Und ist ja auch kein Problem, wenn die elektrische Reichweite aufgebraucht ist, dann springt eben der Benzinmotor an und hilft uns weiter, das ist ja der Sinn eines Plug-in-Hybrids, der die Vorzüge eines Elektroantriebs mit jenem eines Verbrennungsmotors vereint. Man greift jeweils auf den Antrieb zurück, der gerade passend ist.

Nasensekretsauger

Eigentlich tut man das nicht selbst, sondern überlässt die Wahl dem Fahrzeug. Soll sich der BMW sorgen, wie wir unterwegs sind. Und das tut der 225xe auch recht verlässlich.

Wie gesagt: Den Stadtverkehr in Wien bewältigten wir mit täglicher Ladung rein elektrisch. Lediglich am Wochenende wurde es eng. Die Frau schickte mich in die Shopping City Süd, um dort einen Nasensekretsauger für das verschleimte Baby zu besorgen. Das gelang mir auch, und es war eine aufregende Fahrt, weil Christian Kern zur gleichen Zeit seinen Rückzug aus der Politik bekanntgab, was mich in meinem Zweitberuf als innenpolitischer Berichterstatter doch zu interessieren hatte. Aber das Baby ging vor, war wichtiger als Kern. Und einen Gruß nach Salzburg: Keine Sorge, das Baby betrat den Wagen nicht.

Allradantrieb

Shopping City Süd, das heißt Autobahn, und da waren wir mit der elektrischen Reichweite gleich einmal am Ende, in der Folge dann also mit Emissionen und Vorderradantrieb unterwegs. Der Elektromotor treibt die Hinterräder an. Je nach Situation ist also auch Allradantrieb verfügbar.

Der BMW 225xe iPerformance Active Tourer ist recht flott unterwegs, er beschleunigt von 0 auf 100 km/h in 6,7 Sekunden. Die Systemleistung macht immerhin 224 PS aus, da sind wir schon auf der sportlichen Seite unterwegs. Da geht es nicht nur um Vernunft, ums Sparen und die Innovation, sondern schon auch um den Spaß und die Freude am Fahren. Die kompakte Größe dieses 2er-BMWs macht ihn zudem zu einem sehr wendigen Fahrzeug, ideal für die Stadt, aber auch gemütlich genug für längere Fahrten. (Michael Völker, 21.11.2018)