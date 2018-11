Citroën C4 Cactus: Erst abspecken, dann drauflegen

Wien – Erster Eindruck? Da muss vorher eine Hochleistungsraucherin oder ein Hochleistungsraucher im Auto gesessen sein. Ohne offene Seitenfenster wagt man den Wagen kaum zu fahren ohne Atemverhalten. Da kann aber Citroën nix dafür, und deshalb Nasenklemme aus dem Schwimmzeugs rausgeklaubt, aufgesteckt und den Cactus selbst betrachtet.

foto: andreas stockinger

Außen fällt auf, dass diese mächtigen Kunststoffplanken seitlich weg sind. Was man nicht so sieht, ist das neue, kommode Fahrwerk, das einen in Kurven dennoch nicht abwirft, weil es wenig von extremen Schräglagen hält.