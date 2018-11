Neue OMV-Kampagne "für eine Welt, der nie die Energie ausgeht"

OMV und FCB Neuwien starten neue Imagewerbung

Wien – OMV und FCB Neuwien starten eine neue Imagekampagne, in der sich die OMV "als zukunftsweisendes, internationales Unternehmen und als Partner, dem nie die die Energie ausgeht" präsentieren will. "Wir sprechen erstmals in der Kommunikation nach außen über Themen, die man nicht automatisch mit unserem Unternehmen verbindet: Digitalisierung, Erdgasmobilität, Jet Fuel und Versorgungssicherheit", sagt dazu Magdalena Moll, OMV Senior Vice President Corporate Affairs & Head of Corporate Communications. "Aufbauend auf der Wachstumsstrategie 2025 rücken wir unseren täglich gelebten OMV Purpose 'Die Energie für ein besseres Leben´ in den Mittelpunkt und streben heute schon nach revolutionären Lösungen für morgen."

Einheitlicher Auftritt

Die neue Dach-Werbestrategie von FCB Neuwien wurde national und international für alle Geschäftsbereiche und Tochtergesellschaften der OMV konzipiert. Somit wollen neben der OMV-Konzernkommunikation auch täglich die Menschen in den über 2000 Tankstellen in zehn Ländern mit einem konsistenten Werbeauftritt erreicht werden.

Von der Partneragentur FCB Bukarest wird die Corporate Kampagne für OMV Petrom in Rumänien ab Dezember umgesetzt. Die Kampagne läuft in TV, Print und Online. (red, 19.11.2018)