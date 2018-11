Loyal ist nicht egal: Weihnachtsspot für T-Mobil von Jung von Matt

Inszeniert wurde dieses Jahr die Geschichte vom einsamen Bäcker und seinem treuen Lebkuchen

Wien – T-Mobile und Jung von Matt/Donau erzählen in ihrer neuen Weihnachtsgeschichte von Zusammenhalt in harten Zeiten und gegenseitiger Loyalität, die sich in jedem Fall lohnt. Denn wie immer gilt: Loyal ist nicht egal. Inszeniert wurde die Geschichte vom einsamen Bäcker und seinem treuen Lebkuchen.

tmobileat

Credits

Auftraggeber: T-Mobile Austria GmbH | Werbeleiter: Thomas Mayer | Kampagnen-Leitung: Margit Aigner | Agentur: Jung von Matt/Donau | Creative Directors: Stefan Bauernberger, Werner Singer | Text: Franziska Brunner, Andreas Putz, Caspar Satek, Anna Schwarzlmüller, Christian Suntinger | Grafik: Katharina Kolar, Kristina Miac | Kundenberatung: Clara Mauel, Lisa Holzer, Fedja Burmeister | Filmproduktion: PPM Filmproductions | Regie: Tore Frandsen | Tonstudio: MG-Studios