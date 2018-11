Deutschland verhängt nach Khashoggi-Mord 18 Einreisesperren gegen Saudis

Deutschland behält sich weitere Schritte in Zusammenhang mit dem Journalistenmord vor

Brüssel – Der deutsche Außenminister Heiko Maas hat vor Beginn des EU-Außenrats in Brüssel betont, dass es im Fall Kashoggi nach wie vor mehr Fragen als Antworten gebe. Deutschland habe aber entschieden, "18 saudi-arabische Staatsangehörige, die mutmaßlich in Verbindung zu dieser Tat stehen, mit Einreisesperre im Schengen-Informationssystem zu belegen".

Diese Entscheidung sei in sehr enger Abstimmung mit den französischen und britischen Freunden getroffen worden. Auch mit den anderen EU-Staaten gebe es diesbezüglich eine gute Kooperation. "Wir haben am Wochenende erklärt, dass wir weitere Aufklärungsschritte erwarten. Das werden wir weiter beobachten und uns weitere Schritte vorbehalten", so Maas. (APA, 19.11.2018)