Ihre letzte Text-Nachricht ist Ihr Wahlkampfslogan – wie würde er lauten?

Die Liste Pilz heißt nun "Jetzt": Hätten Sie eine Partei, wie wäre dann das Motto für Ihren Wahlkampf?

Man könnte der Liste Pilz ja Kreativitätsmangel attestieren: "Jetzt" statt "Pilz" soll die Partei in Zukunft genannt werden – das wurde am Montag bekannt gegeben. Googlebar ist der Name nicht gerade, aber mit dem neuen Etikett will man abkehren von der Ein-Personen-Zentriertheit, die der alte Parteiname suggeriert.

Da die STANDARD-User sicher etwas kreativer sind, wollen wir von Ihnen wissen: Wie würde Ihr Wahlkampfslogan lauten? Dazu posten Sie einfach die letzte abgeschickte Nachricht, wie hier im Tweet beschrieben:



Posten Sie Ihren Wahlkampfslogan in das Forum! (rec, 19.11.2018)