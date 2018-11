Champion Philadelphia in prekärer Lage

7:48 in New Orleans nächste Niederlage für NFL-Titelverteidiger, der um Play-off-Teilnahme bangen muss

New Orleans (Louisiana) – Die Philadelphia Eagles haben in der National Football League (NFL) eine weitere Niederlage kassiert und müssen sich langsam Sorgen um die Play-off-Teilnahme machen. Der Titelverteidiger unterlag am Sonntag auswärts bei den New Orleans Saints deutlich mit 7:48 (7:24). Saints-Quarterback Drew Brees führte sein Team mit vier Touchdown-Pässen und insgesamt 363 Yards zum neunten Sieg in Folge.

Runningback Mark Ingram steuerte zwei Touchdowns und 103 Lauf-Yards zum Heimerfolg bei. Eagles-Spielmacher Carson Wentz warf drei Interceptions.

Beinbruch

Quarterback Alex Smith von den Washington Redskins brach sich bei der 21:23 (7:17)-Heimniederlage gegen die Houston Texans das rechte Bein und wird seinem Team voraussichtlich bis zum Saisonende fehlen. Vor seiner Verletzung hatte Smith 135 Yards und zwei Interceptions verbucht. Redskins-Runningback Adrian Peterson erzielte zwei Touchdowns. Für Houston war es der siebente Sieg in Serie.

Die Carolina Panthers mussten sich den Detroit Lions knapp mit 19:20 (7:10) geschlagen geben. Das Team um Quarterback Cam Newton (drei Touchdowns, eine Interception) hätte das Spiel mit einem verwandelten Extrapunkt in die Verlängerung schicken können. Head-Coach Ron Rivera entschloss sich jedoch für einen Zwei-Punkt-Versuch.

Die Dallas Cowboys feierten mit einem 22:19 (3:6)-Erfolg gegen die Atlanta Falcons den zweiten Sieg in Folge. Der Matchwinner im Spiel war Cowboys-Runningback Ezekiel Elliott, der einen Touchdown und insgesamt 201 Yards erzielte. (APA, 19.11.2018)

NFL vom Sonntag – 11. Runde:

Detroit Lions – Carolina Panthers 20:19

Baltimore Ravens – Cincinnati Bengals 24:21

Atlanta Falcons – Dallas Cowboys 19:22

Washington Redskins – Houston Texans 21:23

Jacksonville Jaguars – Pittsburgh Steelers 16:20

New York Giants – Tampa Bay Buccaneers 38:35

Indianapolis Colts – Tennessee Titans 38:10

Los Angeles Chargers – Denver Broncos 22:23

Arizona Cardinals – Oakland Raiders 21:23

New Orleans Saints – Philadelphia Eagles 48:7

Chicago Bears – Minnesota Vikings 25:20