Bitcoin fällt auf neues einjähriges Tief

Auch andere Kryptowährungen gerieten zuletzt deutlich unter Druck

Frankfurt am Main – Digitalwährungen wie Bitcoin stehen weiter unter Druck. Am Montagvormittag setzte sich der schon in der vergangenen Woche zu beobachtende breite Ausverkauf fort. Auf der großen Handelsplattform Bitstamp fiel der Bitcoin-Kurs mit 5.173 US-Dollar auf den tiefsten Stand seit Oktober 2017.

Seit vergangenem Mittwoch belaufen sich die Verluste auf 17 Prozent. Von seinem Rekordhoch bei 20.000 Dollar im Dezember 2017 ist der Kurs weit entfernt.

Nicht nur der Bitcoin, auch andere bekannte Kryptowährungen wie Ether, Litecoin und XRP standen zu Wochenbeginn abermals unter Druck. Der Gesamtwert aller rund 2.000 Digitalanlagen beläuft sich nach Angaben der Seite "Coinmarketcap" derzeit auf gut 170 Milliarden Dollar (149 Milliarden Euro). Vergangenen Mittwoch waren es noch 210 Milliarden Dollar, zu Zeiten des Krypto-Booms fast 830 Milliarden.

Am Markt kursieren zahlreiche Gründe für die Kursschwäche. Dazu zählt in erster Linie das vergebliche Warten vieler Bitcoin-Anhänger auf die Einführung eines börsengehandelten Indexfonds (ETF) auf Bitcoin. Hinzu kam in letzter Zeit die Aufspaltung von Bitcoin Cash. Diese Kryptowährung war einst selbst nach einer Aufspaltung aus Bitcoin hervorgegangen.

Bitcoins kleiner Bruder

Die Gründe der Talfahrt orten viele Experten beim "kleinen Bruder" des Bitcoins: Bitcoin Cash. Die mit 6,3 Mrd. Dollar Marktkapitalisierung viertgrößte Kryptowährung verlor alleine in den letzten sieben Tagen knapp ein Drittel an Wert. Nachdem der Kurs anfangs November bis auf knapp 650 Dollar gestiegen war, notiert die Bitcoin-Alternative zur Berichtszeit bei 360 Dollar.

Grund dafür ist laut Experten ein Kampf der Schürfer ("Hash War"), der innerhalb der verschiedenen Lager der Bitcoin-Cash-Anhänger ausgebrochen ist. Dabei gehe es vereinfacht gesagt darum, wer nach einer Abspaltung die bisherige Blockchain für sich beanspruchen kann, schreiben etwa die Experten der Falcon Private Bank in einer Publikation von letzter Woche.

Auswirkungen auf den gesamten Markt

Angesichts der mittlerweile großen, aber vielfach umstrittenen Bedeutung von Bitcoin Cash, dürfte daher der Ausgang dieses Kampfes große Auswirkungen auf den gesamten Kryptomarkt haben, so die Experten weiter. "Dies ist ein sehr wichtiges Thema für die gesamte Krypto-Gemeinde", wurde betont. Der Vorgang markiere einen erneuten Test der Überlebensfähigkeit der dezentralen Strukturen und technischen Prinzipien von Kryptowährungen.

Dass nun die Wirrungen um die Bitcoin-Alternative auf den ganzen Markt durchschlagen, habe laut Experten mehrere Gründe. Die Auseinandersetzungen um Bitcoin Cash seien aber sicherlich der Startschuss für die breite Ausverkaufswelle gewesen, sagte Julien Hawle von der Bank Frick gegenüber der Nachrichtenagentur AWP.

"Seit der Abspaltung zeigt sich, dass die im Vorfeld unklare Informationslage nun für große Unsicherheit im Markt sorgt", so Hawle. Hinzu komme, dass der Hash War zwischen den beiden Bitcoin-Cash-Lagern beide Seiten viel Geld koste: "Um die momentan hohen Mining-Kosten zu decken, könnten die Kontrahenten gezwungen sein, ihre Bestände an Bitcoins zu veräußern, um ihre Kriegskassen zu füllen", erklärte der Blockchainexperte. Dies bedeutet laut Hawle, dass der Verkaufsdruck beim Bitcoin anhalten dürfte, solange nicht klar ist, wer den Kampf um Bitcoin Cash gewonnen hat. (APA, 19.11.2018)