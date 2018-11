TV-Auswanderer Jens Büchner gestorben

"Malle-Jens" starb in einem Krankenhaus auf Mallorca – Wurde durch Vox-Sendung "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" und der RTL-Dschungelshow bekannt

Palma de Mallorca – Schlagersänger Jens Büchner, bekannt auch als "Malle-Jens", ist im Alter von 49 Jahren an den Folgen eines Lungenkrebs gestorben. "Mit großem Bestürzen teilen wir mit, dass Jens Büchner nach kurzem, aber schwerem Kampf am Samstagabend friedlich eingeschlafen ist", hieß es dazu in einer Pressemeldung.

Büchner wurde durch die Vox-Sendung "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" bekannt, 2011 war er auch in der RTL-Dschungelshow "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" dabei. (red, 19.11.2018)