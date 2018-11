Das Praktikum deines Lebens: Als Reisetester rund um die Welt

Die bekannte österreichische Reiseplattform Urlaubsguru.at sucht einen reisebegeisterten Praktikanten, der hauptberuflich Urlaub testet.

Heute noch in Barcelona und morgen schon am Strand der Malediven? Nach dem erfolgreichen Praktikum deines Lebens im Jahr 2017 ist Urlaubsguru.at gemeinsam mit dem Kooperationspartner karriere.at erneut auf der Suche nach einem neuen, zuverlässigen Mitarbeiter, der hauptberuflich die Welt bereist. “Es wird das Praktikum ihres oder seines Lebens”, ist sich Geschäftsführer Daniel Frick sicher. Durch den besten Job Österreichs erlebt die Praktikantin oder der Praktikant nicht nur kostenlos die schönsten Urlaubsorte der Welt, sondern wird zusätzlich mit einem Vollzeitgehalt entlohnt. Selbstverständlich steht die gesetzlich vorgeschriebene Anzahl an Urlaubstagen zur freien Verfügung, sodass auch Urlaub vom Urlaub garantiert ist.

Nach über 2000 Bewerbungen aus ganz Österreich im Zuge der letzten Bewerbungsphase hat sich Geschäftsführer Daniel Frick dafür entschieden erneut das Praktikum deines Lebens zu ermöglichen: „Wir erhielten während des letzten Praktikums unglaublich viel positive Resonanz und wurden oft von der Urlaubsguru-Community gefragt wann die nächste Bewerbungsphase beginnt. Wir freuen uns darauf, dass wir schon bald einer weiteren Person die Gelegenheit geben können verschiedenste Reisen zu testen.“

Seit dem 18. November 2018 haben Österreicherinnen und Österreicher die Möglichkeit, ihre Bewerbung einzureichen. Der Bewerbungsschluss ist am 15. Jänner 2019. Im Februar werden unter allen Bewerbungen die besten 100 Kandidaten und Kandidatinnen nach Wien eingeladen, um an dem Casting für das Praktikum deines Lebens teilzunehmen. Nachdem unter allen eingeladenen Bewerberinnen und Bewerbern die besten drei ermittelt wurden, wird die Urlaubsguru-Community darüber entscheiden, welche Österreicherin oder welchen Österreicher sie hinaus in die Welt schicken möchte.

Die Bewerberinnen oder Bewerber benötigen weder ein abgeschlossenes Studium noch langjährige Berufserfahrung im Journalismus. Vielmehr sind ein hohes Engagement und eine spürbare Begeisterung für Reisen von Bedeutung. Die Hauptaufgabe ist eine nachvollziehbare und ehrliche Berichterstattung über die Hotels, die verschiedenen Urlaubsorte und mögliche Aktivitäten. Dabei arbeitet die Praktikantin oder der Praktikant eng mit dem gesamten Team von Urlaubsguru.at zusammen.

Weitere Informationen bezüglich des Praktikums deines Lebens finden Sie hier:

https://www.urlaubsguru.at/praktikum-deines-lebens/

Über Urlaubguru.at

Urlaubsguru.at ist eine unabhängige Reise-Internetseite in Österreich. Mit über 450.000 Facebook-Fans in Österreich und monatlich 2,7 Millionen Seitenaufrufen gehört sie zu den erfolgreichsten Webseiten in Österreich. Daniel Frick hat im Sommer 2013 den Blog ins Leben gerufen, heute ist daraus eine der größten Reiseplattformen Österreichs mit 20 Mitarbeitern erwachsen. Urlaubsguru.at ist Teil der UNIQ GmbH, die ihren Hauptsitz in Deutschland hat, wo das Reiseportal unter urlaubsguru.de läuft.

Über UNIQ GmbH

Daniel Krahn und Daniel Marx gründeten im Sommer 2012 Urlaubsguru.de und sind heute Geschäftsführer der UNIQ GmbH, die neben Urlaubsguru- und Holidayguru-Seiten in vielen Ländern zudem auch die Portale FashionFee, Prinz Sportlich, Captain Kreuzfahrt und Mein Haustier betreibt. Mittlerweile arbeiten knapp 200 Mitarbeiter an drei Standorten (Holzwickede, Unna, Wien) für das junge Unternehmen, das noch heute ohne Fremdkapital auskommt und sich weiterhin auf Wachstumskurs befindet.