"Verdiente Erhöhung" für Metallverarbeiter

Die Metallverarbeiter sind "ans Limit" gegangen, nun folgt die restliche Metallindustrie. Ein Wifo-Experte sieht die 3,46 Prozent mehr Lohn als Herausforderung

Wien – Nun wird es Schlag auf Schlag gehen. Der Kollektivvertrag für die Metalltechnische Industrie steht seit Sonntagabend fest, in den nächsten Tagen werden Gießereien, Eisen- und Stahlerzeuger, Fahrzeugindustrie, Nicht-Eisenmetaller und Gas-/Wärmeerzeuger folgen. Sie werden, das war stets das erklärte Ziel der Gewerkschaft, wohl in gleicher Höhe wie die Metallverarbeiter für ihre 130.000 Beschäftigten abschließen. Unterschiede dürfte es allenfalls im sogenannten Rahmenrecht geben.

Damit dürfte die von der Industrie vor fünf Jahren gekündigte "Globalrunde" der gesamten Metallindustrie zumindest bei der prozentmäßigen Erhöhung der Löhne und Gehälter für insgesamt mehr als 190.000 Metallarbeiter und Industrieangestellten erhalten bleiben.

Fein säuberlich getrennt

Die Präsentation des Verhandlungsergebnisses der Metallverarbeiter am Sonntagabend sagt viel über die Zu- und Umstände in der Metallerherbstlohnrunde aus: Arbeitgeber und Arbeitnehmer gaben Details der Kollektivvertragseinigung fein säuberlich getrennt bekannt. Auf eine gemeinsame Verkündigung, wie jahrzehntelang üblich, legten die Sozialpartner keinen Wert.

Dennoch sprach der Obmann des Fachverbands der Metalltechnischen Industrie (FMTI), Christian Knill, von einer "verdienten Erhöhung" der Löhne und Gehälter für die rund 130.000 Beschäftigten der Branche. Diesen in sieben harten Verhandlungsrunden erzielten Abschluss müssten die mehr als 1.200 Metallverarbeitungs- und Maschinenbauunternehmen allerdings erst erwirtschaften.

Sieg des Sitzfleisches

Leichter hatten es die Arbeitnehmerverhandler rund um Produktionsgewerkschaftschef Rainer Wimmer und Karl Dürtscher von der Privatangestelltengewerkschaft. Sie hatten gehörig mobilisiert und vor allem ausreichend Sitzfleisch bewiesen, ehe sie "ihren Verhandlungserfolg", umringt von dutzenden Gewerkschaftern und Betriebsräten, verkünden konnten: Die Ist-Löhne und -Gehälter steigen je nach Lohn- und Verwendungsgruppe des Arbeitnehmers um 3,0 bis 3,6 Prozent (Ersteres für die höheren Verwendungsgruppen). Sogar den angestrebten Vierer vor dem Komma gibt es: Die Mindesteinkommen, also die KV-Löhne der untersten Einkommensgruppe, werden um 4,3 Prozent angehoben, mindestens um 80 Euro.

Damit betrage das Plus bei Löhnen und Gehältern pro Jahr mindestens 1.120 Euro, rechnete die Gewerkschaft hoch. "Das ist gerade für die niedrigsten Einkommen ein ordentlicher Schub", so Wimmer. Die Mobilisierung mit hunderten Betriebsversammlungen und Warnstreiks habe Wirkung gezeigt. "Es war eine harte Nuss, die wir zu knacken hatten", konzedierte Knill.

Sichere Herausforderung

Als Abschluss "im Rahmen des Erwartbaren" qualifiziert der Wirtschaftsforscher Thomas Leoni das Ergebnis. Die durchschnittliche Steigerung von 3,46 Prozent sei gerechtfertigt aufgrund der guten Entwicklung im abgelaufenen Jahr. "Allerdings erhöht er die Kosten permanent. Damit ist der neue Kollektivvertrag sicher auch eine Herausforderung angesichts der sich abkühlenden konjunkturellen Entwicklung", sagt der Einkommensexperte. Vor allem beim wichtigsten Handelspartner Deutschland habe sich die Industriekonjunktur zuletzt abgekühlt. Weitere Unsicherheiten gebe es in Sachen Handelsstreit. "Der Abschluss ist jedenfalls positiv, weil Streiks abgewendet wurden", so Leoni in einer ersten Einschätzung. Ein Arbeitskampf wäre wohl in die Millionen gegangen.

Harte Nüsse

Mit der Anhebung der Lehrlingsentschädigungen für rund 6.600 Auszubildende haben sich die Gewerkschafter auch in einem besonders umstrittenen Punkt durchgesetzt. Mit einem Plus von 16 Prozent im ersten Lehrjahr, gestaffelt bis plus 4,6 Prozent im vierten Ausbildungsjahr, soll die Metallbranche für Auszubildende attraktiver werden. Darum war viele Stunden gerungen worden.

Das gilt auch für die Überstundenzuschläge für die durch das neue Arbeitszeitgesetz ermöglichte elfte und zwölfte Arbeitsstunde pro Tag. Diese Mehrarbeit, die laut Arbeitgebern ohnehin nur bei der Abarbeitung von Auftragsspitzen zum Einsatz kommen soll, wird ab Juli 2019 mit hundert Prozent Aufschlag vergoldet. Selbiges gelte auch von der 51. bis zur 60. Stunde einer allfälligen 60-Stunden-Woche – sofern es sich nicht um Gleitzeit- oder Schichtarbeitsmodelle handelt. Höhere Nachtzuschläge und bezahlte Pausen an Zwölf-Stunden-Arbeitstagen runden das Bild ab. (Luise Ungerboeck, 19.11.2018)