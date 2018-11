Wirtschaftsgebäude in Kärnten abgebrannt

110 Feuerwehrmänner im Einsatz – Keine Verletzten

Villach – Aus bisher ungeklärter Ursache ist am Sonntagabend ein Wirtschaftsgebäude in Umberg (Bezirk Villach-Land) in Kärnten bis auf die Grundmauern abgebrannt. Die Freiwilligen Feuerwehren der Umgebung standen mit 15 Fahrzeugen und rund 110 Mann im Einsatz und konnten ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude verhindern. Personen wurden laut Landespolizeidirektion Kärnten nicht verletzt.

Die Höhe des durch den Brand verursachten Schadens steht noch nicht fest. Die weiteren Erhebungen werden durch das Landeskriminalamt gemeinsam mit Ermittlern des Bezirkspolizeikommandos Villach-Land geführt. (APA, 19.11.2018)