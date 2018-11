"Tatort: Treibjagd": Top oder Flop?

foto: orf/ard/sandra hoever

"Leider treibt sich ,Treibjagd' dann noch in thematischen Nebenwäldchen herum. Streift die rumänischen Diebesbanden, die ganze Städte in Angst und Schrecken versetzen, bloß sträflich lapidar (hätte einen eigenen Fall verdient). Kümmert sich vor allem nicht wirklich um die psychischen Ursachen der Hysterie (die einbruchsbedingten Ohnmachtsgefühle im Prinzip rechtschaffener Bürger). Und lässt lächerlicherweise die Kommissare im Herbst 2018 noch darüber staunen, was das Netz so an Ungeheuern gebiert", urteilt Elmar Krekeler auf welt.de.