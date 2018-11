Dovizioso siegt im Regen-Chaos, KTM erstmals aufm Stockerl

KTM-Pilot Espargaro schaffte als Dritter Sprung auf Podest – Weltmeister Marquez bei schwierigen Bedingungen out

Valencia – Andrea Dovizioso hat am Sonntag den letzten Saison-Grand-Prix der MotoGP in Valencia gewonnen. Der italienische Vizeweltmeister setzte sich nach einem regenbedingten Abbruch 2,750 Sekunden vor dem Spanier Alex Rins durch. Der dritte Platz von Pol Espargaro (+7,406) war ein ganz besonderer, war es doch die erste Podestplatzierung für den österreichischen Hersteller KTM in der Motorrad-Königsklasse.

Vorjahressieger Dani Pedrosa belegte bei seiner Abschiedsvorstellung Rang fünf. Der Grand Prix war in der 15. von 27 Runden wegen zu viel Wasser auf der Strecke abgebrochen worden. Nur 15 Fahrer waren beim Neustart noch im Rennen, prominentester Abwesender war der spanische Weltmeister Marc Marquez, der in der Kurve neun die Kontrolle über seine Honda verloren hatte. Sein WM-Titel war schon zuvor festgestanden.

Ducati-Pilot Dovizioso behielt auch nach Wiederbeginn bei extrem schwierigen Bedingungen die Nerven. Espargaro wurde trotz Sturzes vor dem Neustart Dritter, allerdings nur aufgrund eines Ausfalls von Valentino Rossi. Der 39-jährige Italiener stürzte fünf Runden vor Schluss und gab damit einen sicheren zweiten Platz noch aus der Hand, am Ende wurde er nur 13. Für KTM war es damit ein perfektes Wochenende, hatte es doch zuvor bereits Siege durch Can Öncü (Moto3) und Miguel Oliveira (Moto2) gegeben. (APA, 18.11.2018)

Ergebnisse vom Grand Prix von Valencia und die WM-Endstände:

MotoGP (14 Runden a 4,005 km/56,070 km): 1. Andrea Dovizioso (ITA) Ducati 24:03,408 Minuten – 2. Alex Rins (ESP) Suzuki +2,750 Sekunden – 3. Pol Espargaro (ESP) KTM 7,406 – 4. Michele Pirro (ITA) Ducati 8,647 – 5. Dani Pedrosa (ESP) Honda 13,351 – 6. Takaaki Nakagami (JPN) Honda 32,288. Weiter: 8. Bradley Smith (GBR) KTM 33,111. Out (u.a.): Marc Marquez (ESP) Honda. Anm.: Das Rennen wurde wegen schlechter Streckenbedingungen abgebrochen und in der Folge neu gestartet.

Endstand Gesamtwertung nach 18 Saisonrennen: 1. Marquez 321 Punkte – 2. Dovizioso 245 – 3. Valentino Rossi (ITA) Yamaha 198 – 4. Maverick Vinales (ESP) Yamaha 193 – 5. Rins 169 – 6. Johann Zarco (FRA) Yamaha 158. 14. Espargaro 51 – 18. Smith 38

Endstand Konstrukteurswertung nach 18 Rennen: 1. Honda 375 Punkte – 2. Ducati 335 – 3. Yamaha 281 – 4. Suzuki 233 – 5. KTM 72 – 6. Aprilia 59