ÖSV-Debakel bei russischem Premierensieg in Wisla

Klimow holt den ersten russischen Weltcupsieg. Huber als bester Österreicher nur 18.

Wisla – Skispringer Jewgenij Klimow hat in Wisla für eine russische Siegpremiere im Weltcup gesorgt. Der 24-Jährige, der bisher erst einmal auf dem Stockerl gelandet war, setzte sich am Sonntag vor dem Deutschen Stephan Leyhe und dem Japaner Ryoyu Kobayashi durch. Für Österreichs Adler wurde der Saisonauftakt im Einzel zum Debakel, Daniel Huber landete als bester ÖSV-Adler auf Platz 18.

Der polnische Lokalmatador Kamil Stoch wurde Vierter. Von den weiteren Österreichern kam Stefan Kraft auf Rang 21, Clemens Aigner wurde 24. und Manuel Fettner 27. Michael Hayböck (32.) und Gregor Schlierenzauer (48.) hatten die Qualifikation für den zweiten Durchgang verpasst. (APA, 18.11.2018)

Ergebnisse des Weltcup-Skispringens der Herren am Sonntag in Wisla:

1. Jewgenij Klimow (RUS) 263,4 (127,5/131,5)

2. Stephan Leyhe (GER) 256,7 (124,5/130,5)

3. Ryoyu Kobayashi (JPN) 255,6 (137,5/127,0)

4. Kamil Stoch (POL) 255,3 (126,5/127,0)

5. Timi Zajc (SLO) 253,4 (126,0/127,0)

6. Piotr Zyla (POL) 251,3 (124,5/131,0)

7. Antti Aalto (FIN) 251,0 (123,0/127,0)

8. Dawid Kubacki (POL) 250,6 (124,0/128,0)

9. Karl Geiger (GER) 249,5 (120,5/129,0)

10. Johann Andre Forfang (NOR) 249,3 (122,5/128,0)

11. Andreas Wellinger (GER) 248,8 (123,5/132,0)

12. Viktor Polasek (CZE) 247,8 (127,0/127,0)

13. David Siegel (GER) 243,7 (121,0/124,5)

14. Anders Fannemel (NOR) 243,0 (123,5/127,5)

15. Markus Eisenbichler (GER) 242,4 (124,5/123,0)

16. Robert Johansson (NOR) 241,5 (122,5/125,0)

17. Killian Peier (SUI) 241,2 (122,5/124,0)

18. Daniel Huber (AUT) 240,0 (121,5/124,5)

19. Junshiro Kobayashi (JPN) 239,9 (122,5/122,5)

20. Anze Lanisek (SLO) 238,9 (124,5/121,0)

21. Stefan Kraft (AUT) 237,8 (119,5/118,5)

22. Richard Freitag (GER) 233,1 (120,0/122,5)

23. Jakub Wolny (POL) 232,8 (121,0/120,5)

24. Clemens Aigner (AUT) 231,0 (119,0/121,5)

25. Roman Koudelka (CZE) 225,0 (119,0/119,5)

26. Anze Semenic (SLO) 219,9 (123,0/116,5)

27. Manuel Fettner (AUT) 218,6 (119,5/116,5)

28. Alex Insam (ITA) 216,9 (119,5/120,0)

29. Lukas Hlava (CZE) 212,0 (122,5/113,5)/Maciej Kot (POL) 212,0 (116,0/111,5)

U.a. für zweiten Durchgang nicht qualifiziert: Michael Hayböck (AUT/32.), Daniel Andre Tande (NOR/36.), Gregor Schlierenzauer (AUT/48.)