Auf die Barrikaden! Mutter Beimer gegen "Lindenstraße"-Aus

Marie-Luise Marjan: Zuschauer sollen Stimme gegen die Entscheidung der ARD erheben: "Jetzt werden wir ihnen zeigen, dass wir unentbehrlich sind"

Berlin – Helga Beimers Wort hatte Gewicht in der "Lindenstraße", jetzt übt die Darstellerin Marie-Luise Marjan Kritik an der Entscheidung der ARD, die Serie nach 24 Jahren und mehr als 1700 Folgen per März 2020 einstellen zu wollen. Die "Lindenstraße" habe einen "gesellschaftspolitischen Anspruch", sagt Marjan in der "Bild am Sonntag". "Nun einfach zu sagen, ‘Wir wollen das nicht mehr’ sagt eigentlich alles über die ARD aus."

Marjan verweist auf den öffentlich-rechtlichen Auftrag der ARD: "Wir zahlen Steuern dafür. Und wir müssen doch ein gehaltvolles Programm bekommen."

"Kult schafft man nicht ab", sagt die 78-Jährige, die von Anfang an dabei ist. Marjan hofft, dass die Zuschauer ihre Stimme gegen die Entscheidung der ARD erheben werden und ruft zum Widerstand auf: "Jetzt werden wir ihnen zeigen, dass wir unentbehrlich sind." Das Publikum müsse "auf die Barrikaden gehen".

Auch der Produzent Hans W. Geißendörfer und seine Tochter Hana hören nicht freiwillig auf, wie er über seine Firma Geißendörfer Productions kund tut.

foto: screenshot twitter / geßendörfer productions

Eine Petition sammelt schon Unterschriften gegen das Serienende. Die ARD stellte die Sendung wegen schwindenden Zuschauerinteresses und unvermeidbarer Sparzwänge ein. Die "Lindenstraße" ist seit 18. Dezember 1985 fixer Bestandteil des Sonntag-Vorabendprogramms der ARD. (red, 18.11.2018)