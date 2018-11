Theresa May: Nicht genug Stimmen für Misstrauensvotum gegen mich

Die nächsten sieben Tage seien für die Zukunft des Landes entscheiden, sagt May. Indessen tauschen EU-Botschafter erste Einschätzungen zum Abkommen aus

London – Premierministerin Theresa May muss eigenen Worten zufolge derzeit noch kein Misstrauensvotum über ihre Brexit-Politik fürchten. Ihrer Kenntnis nach seien nicht genügend Stimmen aus den eigenen Reihen der Konservativen zusammengekommen, sagte May am Sonntag im Interview mit "Sky News". Auf die Frage, ob es die erforderlichen 48 Stimmen gebe, sagte sie: "Soweit ich weiß, nein." Die Verhandlungen würden auch nicht einfacher, wenn die Regierungschefin ausgetauscht würde. Dies würde die Gespräche und den Brexit in die Länge ziehen.

Die nächsten sieben Tage bezeichnete sie als entscheidend. "Es geht um die Zukunft dieses Landes", sagte May. Die Brexit-Verhandlungen gingen weiter. Sie werde deshalb nach Brüssel reisen und sich mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker treffen.

Umstrittener Brexit-Plan

May steht derzeit mächtig unter Druck. Eine Gruppe von Brexit-Hardlinern in ihrer eigenen Fraktion droht ihr mit einem Misstrauensvotum. Wenn bis dahin genug Stimmen zusammenkommen, könnte Medien zufolge bereits am Dienstag eine Abstimmung über die Zukunft der Regierungschefin stattfinden.

Die britische Regierung und die EU hatten sich jüngst auf einen Entwurf für ein Brexit-Abkommen geeinigt. Allerdings kann sich May nicht auf eine sichere Mehrheit im Unterhaus stützen. Abgeordnete ihrer Konservativen Partei haben bereits angekündigt, gegen das Abkommen zu stimmen.

Der zurückgetretene Brexit-Minister Dominic Raab hat Premierministerin May schwache Verhandlungsführung vorgeworfen. Sie habe der EU nicht glaubwürdig damit gedroht, notfalls ohne Abkommen auszuscheiden. "Wenn wir diesen Deal nicht zu vernünftigen Konditionen abschließen können, müssen wir sehr ehrlich sein mit dem Land, dass wir uns nicht bestechen und erpressen oder drangsalieren lassen und wir unserer Wege gehen werden", sagte Raab in einem Interview mit der "Sunday Times". In der EU-Kommission sind aus seiner Sicht "dunkle Mächte" am Werk.

Raab war im Streit um den Brexit-Entwurf zurückgetreten. Der ehemalige Brexit-Minister plädierte jetzt dafür, noch einmal an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Er brachte sich damit indirekt als Nachfolger für May ins Spiel. Gleichzeitig drohen weitere Kabinettsmitglieder mit Rücktritt, sollte May nicht nachverhandeln.

Beide Seiten sondieren Abkommen

Derzeit ist unklar, wie May das vorgelegte Abkommen durchs Parlament bekommen will. Es gilt jedoch als sehr unwahrscheinlich, dass sich die EU auf substanzielle Nachverhandlungen einlässt. Bundeskanzler und EU-Ratsvorsitzender Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich bereits gegen Nachverhandlungen des Brexit-Deals ausgesprochen.

Die EU-Mitgliedstaaten beraten am Sonntag erstmals über den Entwurf des Austrittsabkommens. Dazu kommen am Sonntag in Brüssel die EU-Botschafter ohne den britischen Vertreter zusammen. Ihre Regierungen haben den in Großbritannien hoch umstrittenen Brexit-Vertrag in den vergangenen Tagen geprüft und können nun eine erste Bewertung abgeben. (APA, Reuters, 18.11.2018)