Hirscher führt in Levi vor Kristoffersen

Der Österreicher macht dort weiter, wo er aufgehört hat und legt die schnellste Zeit in den Schnee

Levi – Marcel Hirscher liegt nach dem ersten Lauf des Weltcup-Slaloms von Levi in Führung. Der siebenfache Gesamtweltcupsieger und Kugel-Titelverteidiger war im hohen Norden 0,07 Sekunden schneller als sein norwegischer Dauerrivale Henrik Kristoffersen.

Nach den beiden Franzosen Clement Noel (0,38) und Victor Muffat-Jeandet (0,50) lauert mit Michael Matt (0,55) und Manuel Feller (0,89) ein Österreicher-Duo in Schlagdistanz auf das Podest auf den Plätzen fünf und sechs. Mit Marco Schwarz (0.99) als Achter war nach dreißig Läufern ein weiterer Österreicher in den Top Ten zu finden. Der zweite Durchgang geht ab 13.15 Uhr MEZ in Szene. (APA, 18.11.2018)