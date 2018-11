Youtube bietet nun kostenfreie Spielfilme mit Werbung

Vorerst ist das Angebot nur in den USA gültig, es umfasst Klassiker wie "Terminator" und "Natürlich Blond"

Google bietet auf seiner Videoplattform Youtube nun auch offiziell Spielfilme an. Ohne große öffentliche Ankündigung wurden rund hundert Klassiker wie "Terminator" oder "Natürlich Blond" freigeschalten. Sie sollen für erhöhte Werbeeinnahmen sorgen, wie beim klassischen Free TV gibt es alle paar Minuten eine Unterbrechung.



Laut Produktmanager Rohit Dhawan könnten eines Tages Firmen ganz über Werbeanzeigen finanziert werden. Eine Möglichkeit wäre auch, dass bei Filmserien die ersten Teile auf Youtube gestellt werden, wenn die Fortsetzung in die Kinos kommt.

Zögerliche Filmbranche

Wie Engadget kommentiert, ist unklar, ob die Filmbranche diesen Schritt annimmt. Kostenfreie, werbefinanzierte Dienste kommen in der Kreativbranche meistens nicht allzu gut an. Musikverlage sind etwa schon länger mit Spotifys Gratisangebot unglücklich. Youtube selbst geriet durch Werbeanzeigen in die Kritik, die während, vor oder nach hasserfüllten Videos platziert wurden. Die Plattform versucht daher vermehrt, mit anderen Angeboten als usergeneriertem Content zu punkten. (red, 18.11.2018)