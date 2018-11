Peters und Simonischek erhalten "Nestroy" als beste Schauspieler

Salzburger "Die Perser" wurde zur besten deutschsprachigen Aufführung gekürt. Peter Handke wurde für sein Lebenswerk geehrt

Wien (APA)

Am Theater an der Wien wurden am Samstag die Nestroy-Preise verliehen. Zum 19. Mal werden die besten Leistungen der vergangenen Theatersaison in Österreich sowie die beste Aufführung im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet. Durch den Abend führten Maria Happel, Viktor Gernot und Peter Fässlacher.

Caroline Peters beste Schauspielerin

Den ersten Preis des im Bühnenbild der Barockoper "Teseo" mit Live-Bühnenorchester stattfindenden Galaabends durfte Caroline Peters entgegennehmen. Das deutsche Burgtheater-Ensemblemitglied erhielt den Nestroy als Beste Schauspielerin für ihre Rollen in Simon Stones "Hotel Strindberg", für die sie bereits in der Kritikerumfrage der Fachzeitschrift "Theater heute" zur "Schauspielerin des Jahres" gewählt worden war. Derzeit ist sie auch in Sönke Wortmanns Komödie "Der Vorname" im Kino zu sehen.

Peter Simonischek, beim Nestroy-Preis bereits mehrfach nominiert und auch mehrmals als Moderator im Einsatz, konnte seine erste Trophäe nicht persönlich entgegennehmen, da er infolge einer kurzfristigen Vorstellungsänderung an diesem Abend doch auf der Bühne stehen musste. An seiner Stelle nahm sein Sohn Benedikt den Preis entgegen und verlas Dankesworte des Vaters.

Peter Simonischeks Sohn Benedikt verlas die Dankesworte seines verhinderten Vaters.

Simonischek, seit seiner Hauptrolle in "Toni Erdmann" auch im Filmgeschäft gefragt, wurde für seinen liebenswerten Patriarchen Afzal in der Akademietheater-Aufführung "The Who and the What" von Ayad Akhtar als bester Schauspieler geehrt.

Beste Regie an Rasche



Ein Double landete der deutsche Regisseur Ulrich Rasche. Als beste deutschsprachige Aufführung wurde seine spektakuläre Inszenierung von "Die Perser" des Aischylos ausgezeichnet. Das sich auf zwei rotierenden Scheibe wuchtig entfaltende Anti-Kriegs-Drama hatte bei den Salzburger Festspielen Premiere und übersiedelte anschließend an das Schauspiel Frankfurt. Bereits im Vorjahr war seine Münchner "Die Räuber"-Inszenierung in dieser Kategorie gewürdigt worden.

2015 war Dusan David Parizeks Akademietheater-Uraufführung "Die lächerliche Finsternis" von Wolfram Lotz zur besten deutschsprachige Aufführung gekürt worden. Heute konnte der tschechische Regisseur den Nestroy-Preis für die beste Regie entgegennehmen. Gewürdigt wurde seine Inszenierung von "Vor Sonnenaufgang" von Ewald Palmetshofer nach Gerhart Hauptmann im Akademietheater.

Handke für Lebenswerk geehrt

Den Nestroy für sein Lebenswerk nahm Peter Handke aus den Händen von Klaus Maria Brandauer entgegen, der seine Laudatio mit Handkes "Satzbiografie" begann und so schloss: "Du bist ein Unvergleichlicher. Und manchmal sind Deine Texte einfach zu groß für das Theater. Aber von Dauer!" Auch Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) stellte sich mit einer Laudatio ein. Handke, der am 6. Dezember seinen 76. Geburtstag feiert, war 2011 für sein Stück "Immer noch Sturm" bereits mit dem Nestroy-Autorenpreis ausgezeichnet worden. Der in Paris lebende österreichische Dichter wurde mit stehenden Ovationen gefeiert, hielt eine launige Rede und meinte: "Ich habe was zu geben. Das war immer meine Grundhaltung im Leben." Er plädierte für die Rückbesinnung des Theaters auf jene Dinge, die es auszeichne: Sprache, Konfrontation, Rhythmus.

Geehrt wurde auch die Kulturjournalistin Karin Kathrein (80). Sie legt nach 19 Jahren den Vorsitz der Nestroy-Jury zurück und erhielt zum Abschied einen Ehren-Nestroy-Preis sowie lang anhaltende Standing Ovations. (APA, 18.11.2018)