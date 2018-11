SPÖ kritisiert Kürzung bei Überbetrieblicher Lehre

Laut Parteichefin Rendi-Wagner drohe eine hohe Anzahl an Lehrabbrüchen. Laut SPÖ seien über 5.000 Lehrlinge betroffen

Wien – Die SPÖ kritisiert die Kürzungen der Lehrlingsentschädigung in den Überbetrieblichen Lehrwerkstätten: "Für rund 5.000 Lehrlinge wird das Leben dadurch unmöglich leistbar", meinte SPÖ-Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner zur APA. Durch diese "Politik der Gleichgültigkeit" drohten eine hohe Anzahl an Lehrabbrüchen und hohe Folgekosten.

Die Ausbildungsbeihilfe in der überbetrieblichen Lehrausbildung ist das Gegenstück zur Lehrlingsentschädigung in den Betrieben. Nachdem sie vor nicht allzu langer Zeit erhöht worden war, haben im Mai Regierungs- und Arbeitgebervertreter im AMS-Verwaltungsrat beschlossen, die Beihilfe für Über-18-Jährige per 1. September 2018 in den ersten zwei Lehrjahren von 753 auf 325,80 Euro monatlich zu kürzen.

Das AMS argumentierte, es solle durch die Ausbildungsbeihilfe nicht passieren, dass Lehrlinge in Betrieben weniger verdienen als Lehrlinge in Lehrwerkstätten.

Zu wenig zum Leben

Die SPÖ kritisiert dagegen, dass man mit 325 Euro kaum Mietkosten und alle weiteren Lebenserhaltungskosten abdecken könne. So sei der Anreiz groß, die Lehre abzubrechen und kurzfristig als Hilfsarbeiter besser zu verdienen, befürchtet die Oppositionspartei. Ihren Berechnungen zufolge seien über 5.000 Lehrlinge von den Kürzungen betroffen. (APA, 18.11.2018)