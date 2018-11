Amanda Knox verlobte sich zehn Jahre nach Justizdrama

Veröffentlichte Video mit Heiratsantrag

New York – Die Amerikanerin Amanda Knox, in Italien 2009 des Mordes an einer britischen Studentin beschuldigt, hat sich verlobt. In mehreren sozialen Medien veröffentlichte Knox ein Video, das den Heiratsantrag ihres langjährigen Freundes Christopher Robinson zeigt.

Das mehr als sechs Minuten lange Video zeigt die beiden in ihrem Haus, als plötzlich das Geräusch einer Explosion ertönt. Im Garten findet Knox anschließend ein leuchtendes und rauchendes Objekt, in dem eine Tafel steckt.

"Amanda Marie Knox", fragt Robinson, nachdem Knox den Text liest, "willst du mich heiraten?" Knox antwortet sichtlich gerührt mit "Ja", woraufhin sich die beiden küssen.

robinsonkovite

Freispruch nach vier Jahren Haft

Die heute 31-Jährige wurde einer breiten Öffentlichkeit bekannt, als ein italienisches Gericht sie im Dezember 2009 für den Mord an ihrer Mitbewohnerin Meredith Kercher verurteilte. Kercher war im November 2007 vergewaltigt und halb nackt mit durchschnittener Kehle gefunden worden. Knox verbrachte vier Jahre in einem italienischen Gefängnis, ehe ein Berufungsgericht sie freisprach. Die Amerikanerin wohnt heute mit Robinson, einem Schriftsteller, in Seattle und arbeitet als Journalistin. (APA/dpa, 17.11.2018)