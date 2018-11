Marquez nach Sturz mit lädierter Schulter in Valencia Quali-Fünfter

KTM-Fahrer Espargaro Sechster

MotoGP-Weltmeister Marc Marquez hat im Qualifying für den Grand Prix von Valencia nach einem Sturz mit lädierter Schulter noch Rang fünf belegt. Der spanische Honda-Pilot verletzte sich am Samstag in der ersten Runde des Q2 bei einem heftigen Crash erneut an seiner bereits lädierten linken Schulter, nach kurzer Behandlung stieg er aber wieder auf seine Maschine und fuhr noch eine starke Zeit.

Neben Marquez starte am Sonntag als Sechster auch KTM-Pilot Pol Espargaro aus der zweiten Reihe in den abschließenden WM-Lauf. Die Pole Position sicherte sich in einer hauchdünnen Entscheidung Maverick Vinales (Yamaha) vor seinem spanischen Landsmann Alex Rins (Suzuki/+0,068 Sek.) und dem Italiener Andrea Dovizioso (Ducati/0,080). Jorge Lorenzo kam bei seinem Comeback nach einer Handverletzung nur auf Startplatz 13, Valentino Rossi wurde lediglich 16. (APA, 17.11.2018)