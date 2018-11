Security wurde laut Kardeis durch das BVT nicht sicherheitsüberprüft

Kein Antrag der Parlamentsdirektion ans BVT ergangen – Überprüfung nur nach der Gewerbeordnung

Wien – Das Innenministerium hat am Samstag die Darstellung zurückgewiesen, dass der offenbar rechtsextreme Security im BVT-U-Ausschuss vom Verfassungsschutz selbst sicherheitsüberprüft worden sei. Es habe keinen entsprechenden Antrag des Parlaments gegeben, sagte die Generaldirektorin für die öffentliche Sicherheit, Michaela Kardeis, in einer Aussendung. Es gab allerdings eine Prüfung nach dem EKIS.

Kardeis widerspricht damit den Angaben des betroffenen Unternehmens G4S und der Parlamentsdirektion. Diese hatten die Verantwortung für den Mann, der angeblich in engem Kontakt mit dem Neonazi Gottfried Küssel stehen soll, von sich gewiesen, weil das Bundesamt für Verfassungsschutz eine Sicherheitsüberprüfung durchgeführt habe.

Keine Überprüfung vorgesehen

Für Mitarbeiter von Bewachungsunternehmen sei rechtlich gar keine Sicherheitsüberprüfung nach dem Sicherheitspolizeigesetz vorgesehen, sondern lediglich eine Zuverlässigkeitsüberprüfung nach der Gewerbeordnung, erklärte Kardeis, die von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) nach Bekanntwerden der Vorwürfe mit einer sofortigen Klärung beauftragt worden war. Diese Überprüfung habe nicht das BVT, sondern die Landespolizeidirektion Wien auf Antrag des Unternehmens durchgeführt.

"Die Überprüfung ist im Februar erfolgt, das Ergebnis wurde dem Unternehmen Ende Februar mitgeteilt", meinte Kardeis. Die Überprüfung erfolge auf Basis des Elektronischen Kriminalpolizeilichen Informationssystems (EKIS). Dort fließen demnach Informationen über gerichtliche Verurteilungen, Fahndungen, kriminalpolizeiliche Abschlussberichte an die Staatsanwaltschaft sowie erkennungsdienstliche Daten zusammen.

Mitarbeiter, die in verfassungsmäßigen Einrichtungen wie dem Parlament oder in Unternehmen, die kritische Infrastruktur betreiben, eingesetzt werden, könnten darüber hinaus zwar durch das BVT sicherheitsüberprüft werden, hieß es in der Aussendung des Innenministeriums. Dabei würden zusätzliche Register und Quellen abgefragt. Eine solche strengere Prüfung hätte im konkreten Fall nur die Parlamentsdirektion in Auftrag geben können, betonte Kardeis. "Nach Auskunft des BVT wurde aber für die betreffende Person kein Antrag gestellt und daher auch nie eine Sicherheitsüberprüfung durchgeführt."

Forderung nach Aufklärung

Der SPÖ-Abgeordnete und Fraktionsführer im BVT-U-Ausschuss Jan Krainer forderte unterdessen in einer Aussendung "volle Aufklärung darüber, wie es dazu kommen konnte, dass ein Security-Mann mit Vernetzung in die Neonazi-Szene im Zuge des BVT-Untersuchungsausschusses eingesetzt werden konnte". Unter anderem gelte es aufzuklären, ob gerade dieser Mitarbeiter zufällig für den BVT-Ausschuss eingesetzt wurde.

Auch Hans-Jörg Jenewein, freiheitlicher Fraktionsführer im U-Ausschuss, meldete sich per Aussendung zu Wort. Der Ball liege nun bei bei der Parlamentsdirektion und bei Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, heißt es in der Aussendung. "Es gibt nämlich Hinweise darauf, dass der betreffende Mitarbeiter eines externen Sicherheitsunternehmens schon länger im Parlament tätig ist – deutlich länger, als der Untersuchungsausschuss läuft", so Jenewein. (APA, red, 17.11.2018)