Morgen-Update für Sonntag, den 18.11.2018: Streikfaules Österreich, Kopftuchverbot und das schlimmste Jahr der Geschichte

[Wirtschaft] Österreicher sind im internationalen Vergleich streikfaul

Borealis-Chef: "Die Inseln aus Plastikmüll sind inakzeptabel"

[Inland] Kopftuchverbot: ÖVP geht von Unterstützung der Opposition aus

[International] USA sind sich noch nicht sicher, wer Khashoggi getötet hat

[Panorama] Spionieren für Russland: Meldung an Moskau

[Wissenschaft] War 536 das schlimmste Jahr der Geschichte?

[Sport] Stunk in der Dart-Szene: Furz-Attacke von Weltmeister Anderson?

[Wetter] Am Sonntag dominiert nach Auflösung der Frühnebelfelder von der Früh weg strahlender Sonnenschein. Lediglich von Unterkärnten bis in die Südsteiermark sowie am Bodensee bleibt es länger trüb. Am Nachmittag ziehen dann von Nordosten her kompakte Wolken auf und im Laufe des Abends sind im Mühl- und Waldviertel erste Schneeflocken zu erwarten. 2 bis 8 Grad.

[Zum Tag] Der Schauspieler Owen Wilson feiert heute seinen 50. Geburtstag. Hier gibt’s ein Forum zu "20 Jahre Armageddon", bei dem Wilson auch mitgespielt hat.