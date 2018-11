Beim Geld sind Metaller noch weit auseinander

Die Metaller verhandeln am Sonntag weiter

Wien – Es sind sehr spezielle Bestimmungen, bei denen sich die Arbeitgeber und Gewerkschafter der Metalltechnischen Industrie in ihrem fast 16-stündigen Verhandlungsmarathon in der Nacht auf Freitag nicht nah genug gekommen sind. Spezialitäten, die allerdings gehörig ins Geld gehen können.

Überstundenzuschläge ab der 51. Stunde Wochenarbeit beispielsweise. Allein die Frage, ob diese wie bisher ab 19 Uhr fällig werden oder doch erst später, geht für 130.000 Arbeiter und Industrieangestellte in die Millionen, insbesondere samstags. Diesen Unterschied möchte man Klavier spielen können, ätzt man in Arbeitgeberkreisen. Dann wäre man Franz Schubert, nicht Metallverarbeiter. Über Details der einvernehmlich vertagten Gespräche schwiegen sich beide Seiten aus.

"Große Schritte weitergekommen"

Über's Geld sei in der über weite Strecken in der kleinen Runde der Vorsitzenden geführten Verhandlungen noch nicht genug geredet worden, heißt es. "Wir sind große Schritte weitergekommen, aber es hat noch nicht gereicht", betonte der Obmann der Metalltechnischen Industrie, Christian Knill. Das soll am Sonntag ab 11 Uhr gelingen, da wird in der Kammer weiter verhandelt. Die Streikdrohung – ab Montag könnten im Maschinenbau und bei Metallverarbeitern ganze Schichten ausfallen, in allen anderen Metallbranchen sind Warnstreiks angedroht – bleibt aufrecht, betonte Metallerchef Rainer Wimmer. (ung, 16.11.2018)