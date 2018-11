Guter Streik, böser Streik

Mit zwei Streiktagen pro Jahr liegt Österreich im internationalen Vergleich beinahe an letzter Stelle. Man kann also noch öfter die Arbeit niederlegen, bevor irgendein Großkonzern auf die Idee kommt, Österreich sei diesbezüglich kein guter Standort. Gleiches gilt für die Wettbewerbsfähigkeit: In Deutschland wird mehr als dreimal so oft gestreikt. Ein paar produktionsfreie Stunden verkraftet die heimische Industrie. Die Betriebe klagen zwar angesichts voller Auftragsbücher. Aber sie haben es selber in der Hand, den Streik zu beenden.