Brexit: Heißer November für Theresa May

Szene 6: Und nun?

Unterwegs – aber wohin? Alles andere als geebnet ist der Weg für Theresa May und die Briten in den kommenden Tagen und Wochen. Doch immerhin sind nun ein paar Orientierungspflöcke eingeschlagen worden: Am Montag treffen einander die Europaminister, und am 25. November geht ein Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel über die Bühne. Anfang Dezember kommt es zum Showdown in London bei der Abstimmung im Parlament.