Lotto-Gewinnerin zahlt Verehrern 69.000 Euro für Dates

Die heute 23-Jährige beklagt bereits seit längerer Zeit, keinen Partner zu finden – nun hat sie eine eigene Dating-Seite geschaffen

Die heute 23-jährige Schottin Jane Park gewann 2013 im Lotto und wurde so zu einer der jüngsten Lottosieger aller Zeiten. Teil des Geldes nutzte sie, um heute nach einem Partner zu suchen. So hat sie eine Dating-Plattform geschaffen, auf der sie die einzige Frau ist. Männer können sich darauf für ein Date mit ihr bewerben – mit einem Schreiben und einem Video. Der Sieger bekommt 60.000 Pfund pro Jahr. Damit sollen sie auch teure Dates mit P. finanzieren können.

Lottogewinn habe ihr Leben zerstört

Park sorgte bereits im vergangenen Jahr für Schlagzeilen, also sie angab, die Lottogesellschaft zu klagen. Der Grund: Der Gewinn habe ihr Leben ruiniert. Mit 17 Jahren sei sie schlicht zu jung gewesen, um so viel Geld zu bekommen. Aus ihrer Sicht müsse es in Großbritannien ein Mindestalter für Glücksspiel dieser Art geben. Schon 2017 beklagte sie, keinen Partner zu finden und sich nicht mit materiellen Dingen, die sie mit dem Geld gekauft hat, zufrieden zu sein. "Im Lotto zu gewinnen, hat mein Leben zur Qual gemacht", sagte sie in Interviews mit britischen Medien. (red, 16.11.2018)