Merkel traf zum Auftakt von Chemnitz-Besuch jugendliche Basketballer

Weitere Gespräche in sächsischer Stadt am Nachmittag geplant

Chemnitz/Berlin – Zum Auftakt ihres Besuchs in Chemnitz im ostdeutschen Bundesland Sachsen ist Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitag mit jugendlichen Spielern und Trainern des Basketballklubs Niners zusammengekommen. In einer Sporthalle führte sie ihre Gespräche, die allerdings nicht öffentlich waren.

Beim anschließenden Gruppenfoto wurde auf der Anzeigetafel der Slogan "Chemnitz ist weder grau noch braun" eingeblendet. Begleitet wurde Merkel von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und der Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD). Hintergrund für ihren Chemnitz-Besuch ist der gewaltsame Tod eines 35-jährigen Mannes und die darauf folgenden Demonstrationen rechter Gruppen in der sächsischen Stadt. Wegen des Tötungsdelikts stehen Flüchtlinge unter Tatverdacht.

Nach dem Gespräch bei den Niners wollte Merkel mit Vertretern des städtischen Lebens sprechen. Auch hier sollten Kretschmer und Ludwig dabei sein. Zum Abschluss will sich Merkel gut zwei Stunden lang den Fragen von Lesern der regionalen Tageszeitung "Freie Presse" stellen. Ludwig hatte Merkel im Vorfeld vorgeworfen, ihr Besuch in Chemnitz fast drei Monate nach den Ereignissen von Ende August komme viel zu spät und wühle die Stadt erneut auf.

Die rechtspopulistische Vereinigung Pro Chemnitz, die bereits in den vergangenen Wochen regelmäßig mobil machte, und auch der Chemnitzer Ableger der fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung riefen zu Kundgebungen auf. Die sächsische Polizei ist verstärkt im Einsatz und wird von Beamten aus anderen Bundesländern unterstützt. Vor mehr als zwei Wochen war bereits Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Chemnitz zu Gast. (APA, 16.11.2018)