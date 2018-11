Blackberry erwirbt in Milliardendeal Cyber-Sicherheitsfirma

Umbau zu Software-Konzern wird vorangetrieben

Der frühere Smartphone-Pionier Blackberry treibt seinen Umbau zum Softwarekonzern mit dem Kauf des Cyber-Sicherheitsspezialisten Cylance voran. Das kalifornische Unternehmen werde für 1,4 Mrd. Dollar (1,2 Mrd. Euro) in bar übernommen, kündigte der kanadische Konzern am Freitag an.

KI-Vorhersage

Cylance wurde 2012 gegründet. Die Firma setzt Künstliche Intelligenz (KI) ein, um Sicherheitsgefahren vorherzusagen und Kunden vor diesen zu schützen. Blackberry produziert seit einiger Zeit keine Smartphones mehr, sondern konzentriert sich auf die Themen Cybersicherheit und integrierte Softwarelösungen für mobile Geräte. Über ihre QNX-Plattform bieten die Kanadier Anwendungen für autonom fahrende Autos an. (APA, 16.11.2018)