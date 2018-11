Holdhaus wehrt sich und kündigt rechtliche Schritte an

IMSB-Direktor nach Prüfung durch Sportministerium entlassen – Holdhaus: Fördermissbrauch hat es nicht gegeben

Wien – Die von ihren Tätigkeiten am Institut für Medizinische und Sportwissenschaftliche Beratung (IMSB) entbundenen Hans Holdhaus und Hans Holdhaus junior wollen sich dagegen rechtlich zur Wehr setzen. Wie die beiden Sportwissenschaftler am Freitag in einer Aussendung betonten, seien die Entlassungen ihrer Ansicht nach rechtswidrig erfolgt.

Klagen dagegen würden derzeit von ihrem Rechtsanwalt (Kanzlei Hajek Boss Wagner Rechtsanwälte) vorbereitet und voraussichtlich nächste Woche bei Gericht eingebracht werden, hieß es. Kritik gab es an den Vertretern des Sportministeriums. Weder Holdhaus noch Holdhaus junior seien vor dem Ausspruch der Entlassung mit konkreten Vorwürfen oder Unterlagen konfrontiert worden, um die Möglichkeit einer Stellungnahme zu nutzen. Weder vom Ministerium, noch vom IMSB seien bisher konkrete Entlassungsgründe genannt worden.

Über die angeblichen Gründe für die Entlassung habe man demnach erst aus dem "Standard" (Mittwoch-Ausgabe) erfahren. Den darin genannten Punkten traten der gekündigte IMSB-Direktor Holdhaus und sein Sohn – vormaliger Geschäftsführer der Tochtergesellschaft IMSB-Consult – entgegen. "Tatsächlich hat es keinen Fördermissbrauch oder Ähnliches, der von Mag. Holdhaus oder Prof. Holdhaus zu verantworten wäre, gegeben", hieß es.

Bei einer Prüfung des in der Südstadt beheimateten Instituts durch das Ministerium fielen finanzielle Ungereimtheiten auf. Ein Kritikpunkt ist ein mit 500.000 Euro dotierter, unkündbarer dreijähriger Dienstvertrag für Holdhaus junior. 2016 seien außerdem für eine Kapitalerhöhung bei der GmbH 300.000 Euro vom Verein abgezogen worden.

Holdhaus erklärte in seinem Statement indes, dass die vom IMSB-Vorstand beschlossene Kapitalerhöhung in der Höhe von 130.000 Euro auf Empfehlung des Steuerberaters aus wirtschaftlichen Erfordernissen durchgeführt wurde. Verantwortlich dafür sei demnach der Vorstand. Auch Holdhaus junior sei – einem Vorstandsbeschluss von Jänner 2018 folgend – am 3. Oktober als Geschäftsführer bestellt und mit einem auf drei Jahre befristeten Dienstvertrag ausgestattet worden. "Der angeführte Betrag von 500.000 Euro ist der Höhe nach unrichtig. Er wird auch nicht aus Steuergeldern finanziert", hieß es in der Holdhaus-Stellungnahme.

Holdhaus und sein Sohn wurden Mitte Oktober vom Präsidium des IMSB zunächst beurlaubt und später entlassen. Eingeschaltet war laut Angaben des Sportministeriums zu diesem Zeitpunkt bereits die Finanzprokuratur. Auf deren Empfehlung wurde vom IMSB-Vorstand wenige Tage später ein Sanierungsexperte beigestellt. Die Leitung der IMSB Consult hat mittlerweile Wolfgang Gotschke, früher Geschäftsführer des Bundessportförderungsfonds, übernommen. (APA, 16.11.2018)