Katharina Kucharowits übernimmt Mandat von Christian Kern

SPÖ ärgert sich über Abwesenheit von Kurz

Wien – Die langjährige, mittlerweile ehemalige Vorsitzende der Jungen Generation in der SPÖ, Katharina Kucharowits, ist am Freitag nach gut einem Jahre Pause in den Nationalrat zurückgekehrt. Sie übernimmt das SPÖ-Bundeslistenmandat von Altkanzler Christian Kern, der ja die Politik endgültig verlassen hat.

Zu Beginn der Sondersitzung des Nationalrats gab es gleich Kritik der SPÖ, die das außertourliche Plenum zur Arbeitszeit-Thematik einberufen hatte lassen. Der stellvertretende Klubchef Jörg Leichtfried ärgerte sich, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) die Sitzung schwänze und damit das Parlament missachte.

Kurz bespreche Brexit

ÖVP-Klubobmann August Wöginger begründete die Abwesenheit des Regierungschefs mit Gesprächen in Brüssel rund um den "Brexit" und erinnerte daran, dass der Ratsvorsitz in der Union bei Österreich liege und es logisch sei, dass Kurz nun in die Vorbereitung eines Sondergipfels der EU involviert sei.

Nach der kurzen Geschäftsordnungsdebatte wurde die Sitzung bis 12 Uhr unterbrochen. Beantwortet wird der Dringliche Antrag der SPÖ von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP). (APA, 16.11.2018)