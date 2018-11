Wohl genügend Anträge für Misstrauensvotum gegen May

Fraktions-Geschäftsführer ins Parlament gerufen

London/Brüssel – Die für ein innerparteiliches Misstrauensvotum gegen die britische Premierministerin Theresa May nötigen 48 Anträge seien eingegangen, berichtet der Chefredakteur des Newsletters "BrexitCentral" am Freitag unter Berufung auf einen Insider, der in der Vergangenheit immer verlässlich gewesen sei. Um May tatsächlich das Misstrauen auszusprechen sind jedoch 158 Stimmen nötig.

Die Fraktions-Geschäftsführer sind laut Berichten diverser Medien aufgefordert worden, ihre Verpflichtungen in den Wahlkreisen abzusagen und am Freitag ins Parlament zu kommen.

Schon seit Donnerstagabend gab es Spekulationen darüber, ob genug Abgeordnete der konservativen Torys ein Misstrauensvotum gegen May unterstützen würden. Um dies zu tun, müssen die Abgeordneten einen Brief bei dem Abgeordneten Graham Brady abgeben. Diese Abgabe ist geheim. 18 Abgeordnete hatten aber bereits öffentlich gemacht, dass sie dies getan hätten.

Pro-Brexiteer Gove bleibt

Michael Gove, Umweltminister, wird in seiner Position bleiben, wurde am Freitag bekannt. Er gehörte ebenfalls zu jenen Personen, von denen viele sich einen Rücktritt erwartet hatten. Am Donnerstag waren zwei Minister und zwei Staatssekretäre zurückgetreten. Sie wollten den Brexit-Deal, den May mit der EU ausverhandelt hatte und am Mittwochabend präsentierte, nicht mittragen. (red, 16.11.2018)