Wohl genügend Anträge für Misstrauensvotum gegen May

Fraktionsgeschäftsführer ins Parlament gerufen

London/Brüssel – Die für ein innerparteiliches Misstrauensvotum gegen die britische Premierministerin Theresa May nötigen 48 Anträge seien eingegangen, berichtet der Chefredakteur des Newsletters "Brexit Central" am Freitag unter Berufung auf einen Insider, der in der Vergangenheit immer verlässlich gewesen sei. Um May tatsächlich das Misstrauen auszusprechen, sind jedoch 158 Stimmen nötig.

Die Fraktionsgeschäftsführer sind laut Berichten diverser Medien aufgefordert worden, ihre Verpflichtungen in den Wahlkreisen abzusagen und am Freitag ins Parlament zu kommen.

Schon seit Donnerstagabend gab es Spekulationen darüber, ob genug Abgeordnete der konservativen Tories ein Misstrauensvotum gegen May unterstützen würden. Um dies zu tun, müssen die Abgeordneten einen Brief bei dem Abgeordneten Graham Brady abgeben. Diese Abgabe ist geheim. Bis Freitagmittag haben 20 Tory-Abgeordnete öffentlich gemacht, dass sie einen Misstrauensbrief eingereicht haben. Ein "Guardian"-Journalist fasste die Namen dazu zusammen:

Brexiteers gehen davon aus, dass ein Misstrauensvotum am nächsten Dienstag stattfinden würde.

Beim Wettbüro William Hill kann man nicht mehr darauf wetten, in welchem Jahr Theresa May ihr Amt verlassen würde, gab ein Sprecher des Unternehmens am Freitag bekannt. "Nach der Pressekonferenz am Donnerstag dachten wir, dass Theresa May ihren Job gerettet hat. Das ist aber vielleicht nicht mehr der Fall."

Am Donnerstag hatte May den Entwurf stundenlang vor dem Londoner Unterhaus gerechtfertigt. Am Abend bekräftigte sie bei der Pressekonferenz, dass sie bei ihrer Position bleiben würde.

der standard

Pro-Brexiteer Gove bleibt

Umweltstaatssekretär Michael Gove wird in seiner Position bleiben, wurde am Freitag bekannt. Er gehörte ebenfalls zu jenen Personen, von denen sich viele einen Rücktritt erwartet hatten. Auch zwei weitere Minister, Penny Mordaunt und Andrea Leadsom, haben sich dazu entschlossen, hinter Mays Kurs zu bleiben. Am Donnerstag waren zwei Minister und zwei Staatssekretäre zurückgetreten. Sie wollten den Brexit-Deal, den May mit der EU ausverhandelt hatte und am Mittwochabend präsentierte, nicht mittragen.

Aufseiten der EU-Verhandler gab es nach der Einigung auf den Vertragsentwurf durchwegs positive Reaktionen. EU-Ratspräsident Donald Tusk berief einen EU-Sondergipfel für den 25. November ein, um die Vereinbarung festzuzurren.

Die nächsten Schritte zum Brexit

Denn während der Vertragsentwurf zwischen EU und Großbritannien ein Durchbruch auf dem Weg zum Brexit war, muss der Gesetzestext noch vom britischen Parlament, vom EU-Parlament und von den EU-Staats- und Regierungschefs abgesegnet werden.

Vonseiten der EU sind keine Komplikationen zu erwarten, sehr wohl aber vom britischen Parlament. Am Mittwoch hatte die britische Regierung noch ihren Segen gegeben. Die Rücktritte tags darauf sprachen aber für sich.

Österreichs Kanzler Kurz zu "100 Prozent" dahinter

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hofft auf die Unterstützung des Brexit-Vertrags in Großbritannien. "Es ist ein guter Deal für beide Seiten. Niemand ist über den Tisch gezogen worden, sondern dieser Deal verhindert einen harten Brexit", sagte Kurz am Freitag in Brüssel, wo er Chefverhandler Michel Barnier, Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Parlamentspräsident Donald Tusk trifft. "Wir unterstützen den Deal, der hier getroffen wurde, selbstverständlich zu hundert Prozent", fügte er hinzu. (red, 16.11.2018)