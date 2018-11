Salzburger Porsche Holding kauft weitere Händlergruppe in Italien

Dorigoni ist bereits dritter Zukauf im Jahr 2018 in Oberitalien – Inklusive Neuerwerb nun 23 Händlerstandorte in Italien

Salzburg – Die Porsche Holding Salzburg setzt ihren Wachstumskurs in Italien fort. Wie Europas größtes Automobilhandelsunternehmen am Freitag in einer Aussendung mitteilte, wurde eine Vereinbarung zur Übernahme der in Trient beheimateten Dorigoni S.p.A. unterzeichnet. Die Akquisition erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung durch die europäische Wettbewerbsbehörde.

Dorigoni S.p.A. gilt als traditionsreiche Händlergruppe in Trentino, die auf drei Standorten in Trient und Rovereto Marken des Volkswagen Konzerns verkauft. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 167 Mitarbeiter und erzielte 2017 mit 3.330 Neuwagenverkäufen einen Umsatz von 132 Millionen Euro. Für die Porsche Holding ist die geplante Übernahme heuer bereits die dritte Händlerakquisition in Italien.

Mit dem Erwerb der Dorigoni S.p.A. ist die Italientochter der Porsche Holding nunmehr mit 23 Händlerstandorten vertreten, die in den Regionen Trentino, Friaul, der Lombardei und in der Toskana situiert sind. Binnen zwei Jahren wurde damit das Neuwagen-Absatzvolumen auf rund 28.300 Fahrzeuge mehr als verdoppeln. 2018 erzielt die Italientochter (noch ohne die drei Akquisen im heurigen Jahr) einen Umsatz von 400 Mio. Euro. (APA, 16.11.2018)