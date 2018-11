Österreich wird in Zivilgesellschafts-Rating abgestuft

Internationale Organisation Civicus begründet Entscheidung mit Beschränkungen der Grund- und Freiheitsrechte durch die Bundesregierung

Geht es nach Civicus, hat sich die Situation für die österreichische Zivilgesellschaft verschlechtert. Das globale Netzwerk hat Österreich deshalb am Montag in ihrem Monitor von "offen" auf "eingeengt", also von der höchsten in die zweithöchste Kategorie, herabgestuft. Civicus begründet dies damit, dass die Bundesregierung aus ÖVP und FPÖ die Grund- und Freiheitsrechte von zivilgesellschaftlichen Akteuren beschränke.

"Die österreichische Regierung hat sich dafür entschieden, zu spalten anstatt einen Dialog zu führen, einzuschränken anstatt Grundrechte zu wahren", erklärte Cathal Gilbert von Civicus die Entscheidung. Als Beispiele werden Angriffe auf die Pressefreiheit genannt, dabei explizit, dass das Innenministerium Infos für "kritische Medien" wie den STANDARD, den Falter oder den Kurier beschränken wollte. Zudem wurde moniert, dass Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) den ORF schwächen wolle. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird dafür kritisiert, dass er im Mittelmeer tätige NGOs wie Ärzte ohne Grenzen mit Schleppern gleichgesetzt hat.

Kritik auch an Vorgängerregierung

Die rot-schwarze Vorgängerregierung wird ebenfalls kritisiert, und zwar dafür, dass sie 2017 die Frist zur Anmeldung von Versammlungen von 24 auf 48 Stunden verlängert hat. Dies bezeichnete jüngst auch die Österreichische Rechtsanwaltskammer als "Eingriff in Grundrechte".

Man wolle die österreichische Regierung aber nicht "dämonisieren", so Gilbert zum STANDARD, sondern sie auffordern, mit zivilgesellschaftlichen Akteuren einen Dialog zu führen, um die kritisierten Gesetze und Maßnahmen zu überdenken.

Die internationale Organisation Civicus definiert sich selbst als "globale Allianz von zivilgesellschaftlichen Akteuren" und hat das Ziel, Bürgerbeteiligung und Zivilgesellschaften weltweit zu stärken. 1993 gegründet und mittlerweile mit Sitz im südafrikanischen Johannesburg, hat es laut eigenen Angaben über 4000 Mitglieder in mehr als 175 Ländern.

Gleich bewertet wie die USA oder Frankreich

In ihrem Civicus-Monitor gibt es fünf Bewertungen: offen, eingeengt, beschränkt, unterdrückt und geschlossen. Als offen gelten unter anderem Deutschland, die skandinavischen Länder sowie Australien, als geschlossen etwa China, Saudi-Arabien, der Iran, Libyen und Kuba. Mit der Bewertung eingeengt befindet sich Österreich nun in Gesellschaft mit Frankeich, Spanien, den USA, Argentinien und Südafrika.

Grundlage der Bewertungen sind einerseits eigene Recherchen – im April waren Civicus-Mitarbeiter in Wien –, und andererseits Berichte anderer Organisationen wie etwa Reporter ohne Grenzen.

In Österreich ist die Interessenvertretung gemeinnütziger Organisationen (IGO) Mitglied von Civicus. Zu ihren Mitgliedern gehören unter anderem SOS Mitmensch, Ärzte ohne Grenzen, Amnesty International Österreich oder der WWF. Für IGO-Geschäftsführer Franz Neunteufl ist die Herabstufung Österreichs nachvollziehbar: "Kollegen berichten, dass sich das Gesprächsklima mit der Regierung deutlich verschlechtert hat." Schreiben und Terminanfragen bleiben demnach unbeantwortet.

Berichte über Einschüchterungsversuche

Außerdem, so Neunteufl, wurden ihm Einschüchterungsversuche am Telefon berichtet: "Viele gemeinnützige Vereine und soziale Unternehmen können ihre Leistungen nicht ohne Förderungen und Aufträge der öffentlichen Hand erfüllen. Deshalb wagen sie es jetzt noch weniger als früher, ihre Kritik öffentlich zu äußern."

Weitere Details dazu wollte Neunteufl nicht bekannt geben. Stattdessen verweist er auf einen Bericht, den derzeit die IGO gemeinsam mit der WU-Professorin Ruth Simsa und ihren Mitarbeitern und Studenten erstellt. Er soll im Frühjahr 2019 erscheinen. (Kim Son Hoang, 19.11.2018)