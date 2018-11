Vier Punkte und sechs Boards für Pöltl gegen Clippers

Bei Niederlage für San Antonio – Golden State kam in Houston unter die Räder – Texaner und Anthony gehen getrennte Wege

Los Angeles/Toronto – Die San Antonio Spurs haben am Donnerstag (Ortszeit) die zweite Niederlage binnen 24 Stunden und die insgesamt dritte en suite in der National Basketball Association (NBA) hinnehmen müssen. Die Texaner verloren mit Jakob Pöltl in der Rotation bei den Los Angeles Clippers 111:116. Der Center aus Wien nützte 9:58 Minuten Spielzeit zu sechs Punkten, vier Rebounds und einem blockierten Wurf.

Spurs und Clippers hatten einander im Staples Center ein Duell auf Augenhöhe über 48 Minuten geliefert. Der fünffache NBA-Champion egalisierte im Schlussviertel einen Zehn-Punkte-Rückstand und kam bei noch 1:13 Minuten auf der Uhr zum 107:107-Ausgleich. Danach machten die Gastgeber jedoch mit einem erfolgreichen Distanzwurf ihres Topscorers Lou Williams (23) und sechs verwandelten Freiwürfen den Sack zu. Für die Spurs waren 34 Punkte von DeMar DeRozan nicht genug.

Mit einer Bilanz von 7:7 ist San Antonio auf Platz neun der Western Conference abgerutscht. Am Sonntag empfangen die Spurs den amtierenden NBA-Champion Golden State Warriors.

Der Titelverteidiger kam bei den Houston Rockets mit 86:107 unter die Räder. James Harden führte das Siegerteam mit 27 Punkten an, bei den Warriors verzeichnete Kevin Durant als erfolgreichster Scorer 20 Zähler. Die Texaner gaben indes bekannt, dass sie sich nach nur zehn Spielen von Carmelo Anthony trennen werden. Laut General Manager Daryl Morey wird an einer Auflösung des Vertrags gearbeitet. Getradet werden könnte der 34-jährige dreifache Olympiasieger frühestens ab dem 15. Dezember, weil er erst im Sommer als Free Agent in Houston unterschrieben hatte. (APA, 16.11.2018)



NBA-Ergebnisse:

Los Angeles Clippers – San Antonio Spurs (Jakob Pöltl mit sechs Punkten und vier Rebounds in 9:58 Minuten) 116:111

Houston Rockets – Golden State Warriors 107:86

Denver Nuggets – Atlanta Hawks 138:93.