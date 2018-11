Firefox warnt bald bei Besuch von geknackten Seiten

"Monitor Notifications" zeigen Informationen über Datenlecks bei Aufruf in einem Pop-up an

Der freie Browser Firefox wird sicherheitstechnisch aufgerüstet. Mozilla hat ein Tool namens "Firefox Monitor" entwickelt, das Nutzer darüber informiert, wenn eine ihrer E-Mails Teil eines Datenlecks geworden ist. Dieser wird nun auch direkt in das Surftool integriert, das künftig anzeigt, wenn eine gerade besuchte Seite in jüngerer Vergangenheit kompromittiert worden ist.

Kooperation mit "Have I Been Pwned?"

Surft ein Nutzer also einen Webauftritt an, bei dem es vor einiger Zeit einen Vorfall gab, so wird via "Monitor Notifications" ein Pop-up eingeblendet, das kurz über die wichtigsten Daten – etwa Zeitpunkt und Anzahl betroffener Nutzerkonten – informiert.

foto: mozilla Das Pop-up des Firefox Monitor.

Mittels Klick auf einen Button können weitere Informationen abgerufen und ermittelt werden, ob man vielleicht selbst betroffen war. Zu diesem Zweck greift man auf den Datenbestand des bekannten Portals "Have I Been Pwned?" zu.

Der Monitor ist nun offizieller Teil des Firefox Quantum. In den kommenden Wochen soll er für alle Nutzer des Browsers verfügbar werden. (red, 16.11.2018)