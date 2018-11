Heute fällt Entscheidung über neue Definition des Kilogramms

Showdown bei den Metrologen: In Versailles bei Paris stimmen Experten über die Neubestimmung von vier physikalischen Einheiten ab

Nach drei Tagen Beratung ist es heute so weit: Auf der Generalkonferenz für Maß und Gewicht in Versailles werden am Freitag Vertreter von 60 Staaten über ein neues Einheitensystem abstimmen. Kilogramm, Ampere (Stromstärke), Mol (chemische Stoffmenge) und Kelvin (Temperatur) erhalten eine neue Definition. Experten rechnen mit einer großen Zustimmung für diese Neuordnung in der Welt des Messens.

Ausrichtung an Naturkonstanten

Besonders dringlich ist die Neudefinition des Kilogramms: Nach weit über 100 Jahren, in denen das sogenannte Urkilogramm in Paris der entscheidende Richtwert war, wird nun eine Definition gesucht, die an eine Naturkonstante gekoppelt und viel genauer ist als der Zylinder aus Platin und Iridium, der bei Vergleichsmessungen mit Kopien seit 1889 allem Anschein nach ein klein wenig an Masse verloren hat.

Zur Auswahl stehen in Versailles bei Paris die Definition über eine nahezu perfekt runde Kugel aus Siliziumatomen, die genau ein Kilogramm schwer ist, und eine sogenannte Wattwaage, die beide über eine genaue Bestimmung des Planck'schen Wirkungsquantums das Kilogramm neu definieren. Die Abstimmung wird hab 11 Uhr hier übertragen:

Am 20. Mai 2019, dem Weltmetrologietag, wird das neue Einheitensystem dann aller Voraussicht nach in Kraft treten. Ein Kilogramm wird dann ein Kilogramm und also gleich schwer bleiben. Aber es wird eben viel genauer definiert sein – so wie die davon abgeleiteten Einheiten. (tasch, 16.11.2018)