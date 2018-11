Klare Siege für Deutschland und England

Sane, Süle, Gnabry trafen gegen Russland – Engländer schlagen USA bei Rooney-Abschied – Israel fertigt Guatemala ab, Doppelpack von Dabbur

Leipzig/London – Deutschlands Fußball-Nationalteam ist am Donnerstag auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Die Truppe von Teamchef Joachim Löw gewann nach den beiden Nations-League-Niederlagen gegen die Niederlande (0:3) und Frankreich (1:2) in einem Test gegen WM-Viertelfinalist Russland dank Toren von Leroy Sane (8.), Niklas Süle (25.) und Serge Gnabry (40.) 3:0. England behielt gegen die USA mit 3:0 die Oberhand.

Erfolgreiche Verjüngungskur

Löw setzte gegen eine ersatzgeschwächte "Sbornaja" seinen Verjüngungskurs fort, von der Startformation waren nur Kapitän und Tormann Manuel Neuer sowie Jonas Hector älter als 25 Jahre. Die junge Truppe erfüllte von Beginn an die Erwartungen, die Gastgeber waren tonangebend und legten schon vor der Pause den Grundstein für den Sieg. Sane hatte keine Mühe nach Hereingabe von Gnabry im Strafraum zu vollenden.

Das 2:0 fiel nach einer Standardsituation. Nach Kimmich-Ecke und Rüdiger-Kopfball zeigte Innenverteidiger Süle aus neun Metern Torjägerqualitäten. 1:0-Vorbereiter Gnabry avancierte auch noch vor der Pause zum Torschützen. Kai Havertz bediente den Bayern-München-Stürmer mit einem Ideal-Laufpass und der 23-Jährige schloss von der Strafraumgrenze auch sehenswert ins Eck ab.

Nach Russland ist vor Oranje

Nach dem Seitenwechsel verteidigten die in der Nations League B vor dem Aufstieg stehenden Russen etwas höher, wurden mutiger, konnten sich aber weiterhin in der Offensive kaum in Szene setzen. Für Teamchef Stanislaw Tschertschessow, der in der Saison 2001/02 beim FC Tirol unter Löw noch das Tor gehütet hatte, gab es also im Prestigeduell mit seinem Ex-Trainer keinen Grund zum Jubeln. Die Deutschen kontrollierten nach dem Seitenwechsel das Geschehen ohne selbst wirklich oft gefährlich zu werden. Zahlreiche Spielerwechsel auf beiden Seiten wirkten sich negativ auf den Spielfluss aus.

Für die Deutschen war es eine gelungene Generalprobe im Hinblick auf das Nations-League-Duell mit der Niederlande am Montag (20.45 Uhr) in Gelsenkirchen. Für die DFB-Auswahl hat dabei nur noch eine Chance auf den Klassenerhalt wenn die "Oranjes" am Freitag in Rotterdam nicht gegen Leader und Weltmeister Frankreich gewinnen. Bei einem niederländischen Erfolg wäre der Abstieg der DFB-Auswahl in die Liga B, in der aktuell auch Österreich vertreten ist, schon vorzeitig besiegelt.

2018 war es erst der vierte deutsche Länderspielsieg. Sollte zum Jahresabschluss Nummer fünf gelingen, wäre es trotzdem gemeinsam mit 2015 das von den Siegen magerste Jahr unter Löw. Von den Niederlagen erlebten die Deutschen das schlechteste Jahr in der 111-jährigen Geschichte – sechsmal, darunter mit 1:2 in einem Test in Klagenfurt – hatte man zuvor noch nie verloren. Daneben stehen auch zwei Remis zu Buche.

Chancenlose US-Amerikaner

England stellte gegen die USA auch schon vor der Pause die Weichen für den Sieg. Jesse Lingard traf nach Vorarbeit von Dele Alli zur frühen Führung (25.). Trent Alexander-Arnold machte den Doppelschlag innerhalb kürzester Zeit perfekt, vollendete nach Sancho-Zuspiel (27.). Auch da war US-Goalie Brad Guzan machtlos.

Ab der 58. Minute kam dann Stürmer-Routinier Wayne Rooney im Londoner Wembley-Stadion zu seiner Abschiedsvorstellung im Nationalteam, der 33-jährige Rekord-Torschütze der "Three Lions" blieb aber bei seinem 120. Einsatz ohne Torerfolg. Der dritte Treffer vor 68.155 Zuschauern ging auf das Konto von Debütant Callum Wilson (77.). Coach Gareth Southgate hatte viele Stammkräfte geschont, am Sonntag geht es in der Nations League wieder in London gegen Kroatien.

Israel hat sich für das "Gruppe-1-Finale" der Nations League warm geschossen. Die Mannschaft von Teamchef Andreas Herzog fertigte Guatemala in Netanya mit 7:0 (3:0) ab. Maßgeblich am Erfolg beteiligt war auch Salzburg-Stürmer Munas Dabbur. Der 26-Jährige erzielte bei seinem Einsatz bis zur 56. Minute einen Doppelpack (37., 53.) und damit seine Länderspieltore zwei und drei.

Die restlichen Treffer steuerten Eran Zahavi (5.), Taleb Tawatha (27.), Dia Saba (62., 79.) und Ben Sahar (88./Elfmeter) bei. Für Herzog war es im fünften Länderspiel seiner noch jungen Amtszeit der dritte Sieg. Israel kämpft am Dienstag (20.45 Uhr) in Glasgow im Duell mit Schottland um den Gruppensieg in der Liga C der Nations League. Nach drei Spielen ist die Herzog-Truppe mit sechs Punkten Tabellenführer. Die Siege gelangen gegen Schottland (2:1) und Albanien (2:0). (APA, 15.11.2018)

England – USA 3:0 (2:0)

London, Tore: Lingard (25.), Alexander-Arnold (27.), Wilson (77.)

Deutschland – Russland 3:0 (3:0)

Leipzig, Tore: Sane (8.), Süle (25.), Gnabry (40.)

Irland – Nordirland (ÖFB-Nations-League-Gegner) 0:0

Dublin

Israel – Guatemala 7:0 (3:0).

Netanya, Tore: Zahavi (5.), Tawatha (27.), Dabbur (37., 53.), Saba (62., 79.), Sahar (88./Elfmeter). Dabbur (Salzburg) spielte für das Team von Trainer Herzog bis zur 56. Minute.

Polen – Tschechien 0:1 (0:0).

Gdansk, Tor: Jankto (52.)