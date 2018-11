Partyplan für das Wochenende: Hingebungsvolle Grazer

Was ist los in Wien und anderswo? Die Geburtstagsfeier des Kollektivs disko404 im Grazer Taggerwerk mit Ilsa Gold und Eclair Fifi ist Pflicht

Freitag, 16.11.

Wie sehr eine lebendige Club kultur vom Durchhaltevermögen und Engagement Einzelner ab hängen kann, zeigt das Team der disko404. Seit 16 Jahren kümmert man sich hingebungsvoll darum, dass Graz beatmäßig und dis kursiv auf der Partykarte bleibt. Besonders schön ist, dass ohne Genrescheuklappen ganz unterschiedlichen musikalischen Spielarten Platz eingeräumt wird – Hauptsache spannend. So verwundert es nicht, dass sich bei der Geburtstagsfeier im Taggerwerk ein Klassiker wie das Duo Ilsa Gold neben der jungen DJ -Größe Eclair Fifi ausgeht.

Ende der Durchsage, jetzt wieder Wien.

In der Kategorie kritische Journalistenpartys haben wir heute die sechste Geburtstagssause des Online- und bald auch Printmagazins Dossier im Angebot. In der Grillx Bar werden die DJs Dalia, Finna, Schirin und Flower Crime Afrobeats und Techno investigieren. Ein X mehr besitzt die Felixx Bar, in der sich bei Transit heute die Menschen der heimischen Labels Bare Hands und Goldgelb Records zum Techno- und Elek tronikaustausch treffen.

Die schnuckelige Partyreihe Paradiso geht nach sieben Jahren in Pension. "Versäumen Sie das Schönste nicht", lautet ihr Motto, das heute bei der Verabschiedung im Celeste mehr denn je gilt.

Hui, Ballsaison! Mit 80er-Jahre-Motto kann heute im süßen Magdas Hotel paargetanzt werden. Klassisch Club ist natürlich auch möglich: Die ukrainische DJane Nastia wird je nach Gemüts lage Techno, House oder DnB in der Grellen Forelle vermischen, während das heimische Label Schönbrunner Perlen eine neue Veröffentlichung im Flex feiert.

Samstag, 17.11.

Das famose Rhinoplasty kann aus jedem Thema eine verheerende Party machen, weswegen man sich die Latte immer höher zu legen scheint.

Ja, am Samstag lautet das Motto tatsächlich Ayn Rand.

Vincent Neumann kommt zu F*cken Plus ins Werk, das Fluc steht im Zeichen des UK Bass, personifiziert durch das Trio Denham Audio, und im Opera Club geht es bei Jessas, fühlt sich das warm an wohl in Richtung EBM und Ambient. (Amira Ben Saoud, 16.11.2018)