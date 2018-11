Benkos Netzwerk-Abend ohne Dichands

"Törggelen" im Nobelhotel mit Politprominenz, aber ohne "Krone"-Chef

Die spannendste Frage des Abends blieb bis zuletzt: Kommen die Dichands, oder kommen sie nicht? Sie kamen nicht. Krone-Chef Christoph Dichand und seine Frau, Heute-Herausgeberin Eva Dichand, blieben dem "Törggelen-Fest" in der Wiener City, dem Netzwerker-Event von René Benkos Signa Holding, fern. Womit die ebenso spannende Frage "Was halten die Dichands von Benkos Einstieg bei der Krone? eigentlich schon beantwortet war.

Denn ansonsten war das Who’s who der Wiener Politik-, Wirtschafts- und sonstigen Szene im Hotel Park Hyatt am Hof Mittwochabend erschienen, um, zumindest vordergründig, jungem Südtiroler Wein und Maroni zu huldigen. Die türkis-blaue Bundesregierung war mit Kanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Heinz-Christian Strache, Medienminister Gernot Blümel und Umweltministerin Elisabeth Köstinger stark vertreten – und der rote Teil der Wiener Stadtregierung war mit Bürgermeister Michael Ludwig, Umweltstadträtin Ulli Sima und Finanzstadtrat Peter Hanke ebenfalls sehr präsent. Weiters: Johann Gudenus (FPÖ), Berater Alfred Gusenbauer (Ex-SPÖ), Wüstenrot-Chefin Susanne Riess

(Ex-FPÖ), DJ Ötzi, Gery Keszler, Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner, Rewe-Chef Marcel Haraszti, ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz und viele andere – so viele, dass in der Beletage der ehemaligen Länderbank-Zentrale auch der einstige Sitzungssaal für das Fest geöffnet wurde.

Wer freilich gekommen war, um zu erfahren, was Benko mit der Krone künftig vorhat, wurde enttäuscht: In seiner Begrüßung sagte Benko nur, er werde seine Pläne "zu gegebener Zeit" präsentieren. (stui, 15.11.2018)